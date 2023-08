Jackie Mere: Min musik är en destruktiv bubbla

Fakta: Jackie Mere Jaqueline "Jackie Mere" Brantsberg är född 1999 i Göteborg. Hon debuterade med singeln "It ain't me" februari 2023 och har sedan dess släppt ep-skivan "Valentino". Under sommaren medverkade hon i SVT:s "Allsång på Skansen". Nu är Jackie Mere aktuell inför festivalen Jungfrukällan den 18 till 19 augusti i Stockholm. På festivalen spelar bland andra Esther, Gerd, Svart Ridå, Stuzzi, Mor, Bavé och Yaeger. Till hösten släpps Jackie Meres debutalbum "Everything’s conditional".

Det började på Göteborgs gator. Som tioåring ställde sig Jaqueline "Jackie Mere" Brantsberg på offentliga platser och sjöng för att dra in några välbehövliga slantar i en annars knaper tillvaro.

— Vi levde på existensminimum när jag var liten, det var så jäkla jobbigt. Man kände ett utanförskap när man inte kunde följa med på bio för att det kostade pengar, eller följa med och åka skridskor, trots att det nästan inte kostade någonting. Jag var tvungen att panta burkar för att det skulle gå ihop, berättar hon.

Jackie Mere växte upp i miljonprogramsområdet Hammarkullen i Göteborg. Hon beskriver sin barndom som stökig, dels för att hon är en "rastlös själ", dels på grund av familjens ekonomiska problem.

— Det var svårt men det är också en tid som har format mig och gjort mig till den jag är. Så jävla klyschigt, men det är så, säger hon.

TT: På vilket sätt formade det dig?

— Jag tror att jag har väldigt svårt att ge mig, jag har ett väldigt driv av något slag. Samtidigt tycker jag att det här är så kul, det var inte jobbigt för mig att gå ut och sjunga.

"Dåligt konsekvenstänk"

Sedan debutsingeln "It ain't me", som släpptes i februari, har Jackie Mere bland annat varit förband åt Veronica Maggio och uppträtt i SVT:s "Allsång på Skansen". Innan sommaren är över ska hon medverka på festivalen Jungfrukällan i Stockholm den 18 augusti, där publiken kan vänta sig osläppta låtar från det kommande albumet ”Everything’s conditional".

— Det är som en dagbok från 13 års ålder fram till 22. Jag levde ganska destruktivt i många år, att lyssna på det är lite som att komma in i en destruktiv bubbla.

Till hösten släpper Jackie Mere sitt debutalbum.

Jackie Mere inspireras ofta av egna erfarenheter när hon skriver musik – och det finns en risk för att personer från hennes förflutna kommer att känna igen sig.

— Jag har en låt som heter "Hire someone to break your heart", som handlar om när mitt ex gick tillbaka till sitt ex. Vi skulle på en gemensam väns fest och jag kände "jag kan absolut inte komma dit singel" – så jag bad min bästa vän att låtsas vara min partner. Vi gick till festen och låtsades vara tillsammans.

TT: Det låter som någonting många skämtar om att göra – men inte tar klivet?

— Det är grejen med mig. Ofta tänker man typ "nu ska jag skicka Jehovas vittnen till den här personen på skämt". Då gör jag det. Jag har lite dåligt konsekvenstänk ibland och tänker bara "nu kör vi".

Inspirerades av Carola

Ingen ur Jackie Meres familj ägnar sig åt musik – hon beskriver sin mamma som "tondöv" och sin syster som "helt åt helvete tondöv". Trots det har artisteriet alltid varit ett mål för Jackie Mere.

— Redan på dagis kände jag att "jag måste sätta i gång min karriär här och nu". Jag kollade på en vhs från en Carola-konsert och fascinerades av allt. Jag vet inte hur jag kom in på det, men det har alltid funnits där.

Redan nu arbetar hon på nytt material – på sitt eget sätt.

— Jag försöker hitta nya saker att skriva om, så just nu försöker jag att leva lite. Komma tillbaka till den här personen som ber sin bästa vän att låtsas vara ens flickvän. Så jag är lite där, i ett "fuck shit up-mode" just nu.