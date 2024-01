Maria Montazami om Gunilla Perssons chanser i Mello: "Om jag ska vara riktigt ärlig..."

I februari drar Melodifestivalen 2024 igång under ledning av Carina Berg och ett av startfältets mest omtalade namn är Gunilla Persson, känd från "Svenska Hollywoodfruar".

När hon gör entré i Mello, under deltävling 3 den 17 februari, gör hon det med bidraget "I Won't Shake (La La Gunilla)".

Gunilla Persson tävlar i Melodifestivalen 2024. Foto: Henrik Montgomery/TT

När Maria Montazami, som även hon varit med i "Svenska Hollywoodfruar", gästar SVT-talkshowen "Carina Bergfeldt" kommer den tidigare tv-kollegans Melodifestivalen-medverkan förstås på tal.

Och Montazami avlägger direkt dom kring hur hon tror att det kommer att gå för Gunilla Persson.

Maria Montazami gästar "Carina Bergfeldt" i SVT. Foto: Annika Berglund/SVT

– Om jag ska vara riktigt ärlig... Nej, jag kan se Gunilla, med hennes fina hår, komma in... Ni vet hennes look? Det kommer vara tio skitsnygga män på vardera sida och sen kommer hon ha en sån här riktig gudskör bakom henne, sedan kommer man väl liksom bara höra hur hon sjunger. Man kommer nog att höra henne minst och så hör man bara alla andra, säger hon i programmet och fortsätter:



– Jag hoppas att Gunillas sång, även om hon kanske inte kommer vidare all the way, blir en sån där riktigt härlig sommarplåga.

"Carina Bergfeldt" sänds på fredagar klockan 21.00 i SVT och kan ses på SVT Play från klockan 17.00 samma dag.

