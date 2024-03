Marie Louise om dejtandet efter att ha fyllt 69: "Vet vad jag vill ha"

Marie Louise Hommerberg, 69, kom in som ett bombnedslag i Hotell romantiks andra säsong, och hon fick snabbt en beundrarskara av män i programmet. Till Nyheter24 avslöjar nu Marie Louise hur hennes dejtingliv ser ut som 69-åring.

Marie Louise: "Slutade räkna vid 20"

Marie Louise har varit singel i över 20 år, och hon berättar att hon alltid tänkt att hon ska börja dejta ordentligt igen när hon blir äldre och hennes barn vuxit upp.

– Jag slutade räkna vid 20 år, så jag har varit singel väldigt länge. Men med det sagt så har jag trivts med det. Jag har inte varit ensam, bara singel, säger Marie Louise till Nyheter24.

Hon sökte till Hotell romantik dels för att det verkade som ett spännande program, men också för att rivstarta kärlekslivet. Marie Louise berättar att hon tidigare varit inne på Tinder och Match.com, men att det inte har fungerat för henne.

– Det har inte gett mig någonting. För mig är det bättre när jag kan få ett helhetsintryck av den personen. När jag såg att det fanns en ansökan till Hotell romantik så tänkte jag "gud vad kul". Jag ansökte utan att blinka.

Marie Louise sökte till Hotell romantik för att rivstarta kärlekslivet. Foto: Privat/ Marie Louise Hommerberg.

Marie Louise om övernattningen i Hotell romantik

Under åren som ensamstående dejtade Marie Louise lite, men hon såg till att inte lägga för mycket energi på sitt kärleksliv för barnens skull. Under inspelningen av Hotell romantik hade hon därför bestämt sig för att inte springa in i ett förhållande, och avstå från sex.

– Jag hade bestämt innan att jag skulle föra mig. Jag skulle ta det lugnt med den intima biten. Man får hålla det inom en viss gräns, säger Marie Louise och fortsätter:

– Samtidigt som jag säger det, så man är i en bubbla där och tänker inte på alla som filmar runt omkring.

"Vet vad jag vill ha"

När det gäller sex så vet Marie Louise vad hon vill ha, och hon tycker inte att det har förändrats med åldern.

– Jag vet vad jag vill ha. Och jag har inte svårt att säga det, säger hon.

För ett bra kärleksliv tycker Marie Louise att man ska se till att njutningen är ömsesidig vid sex. Som mamma har hon sett till att förklara för sina barn att relationer alltid ska vara ömsesidiga.

– Så var det inte riktigt när jag växte upp. Det är den här machomannen som jag inte gillar. Jag träffade många såna killar när jag var yngre tyvärr. Det måste finnas både det här mjuka och hårda.



Marie Louise tillsammans med Heikki i Hotell romantik. Foto: Skärmavbild/ SVT.

