Dominika Peczynski ålder – hur gammal är hon?

Dominika Peczynski föddes 20 september år 1970 i Warszawa. Hon är med andra ord 53 år gammal. Hon var endast sju år gammal när hon tillsammans med sin mamma och pappa kom till Sverige från Polen.

Dominika Peczynski längd – hur lång är hon?

Dominika har inte pratat så mycket om sin längd men i en krönika som handlade om att gå ned i vikt inför badsäsongen så avslöjade hon att hon är 170 centimeter lång.

Var Dominika Peczynski ung när hon slog igenom i Army of Lovers?

Popgruppen Army of lovers grundades 1987 av Alexander Bard, fotomodellen Camilla Henemark och frisören Jean-Pierre Barda. År 1992 anslöt en då 21-årig Dominika Peczynski och gruppen gjorde bland annat succé med låten "Let the sunshine in".



Army of lovers år 1993. Från vänster: Jean-Pierre Barda, Michaela de la Cour, Alexander Bard och Dominika Peczynski. Bildkälla: Arkivbild

Det var bandets kostymör, den kända designern Camilla Thulin, som även är Dominika Peczynskis bästa väninna, som hade tipsat om Camilla. Men Camilla såg ett stort hinder framför sig.



– Jag kunde ju inte sjunga? Men det sa Alexander inte var något problem då jag 'var så sexig'. Alexander hämtade upp mig på Arlanda så fick jag ha en audition i bilen. Efter att jag hade sjungit med radion en stund så sa han bara 'du duger', berättar Dominika i "Malou efter fem".

21-åriga Dominika flyttade in hos Alexander Bard som både lagade hennes mat och tvättade hennes kläder.



– Jag var en vilsen ungdom som inte hörde hemma någonstans men här gjorde jag det, berättar hon.

Då flera av medlemmarna i bandet var av judisk härkomst valde de att titt som tätt göra lekfulla men provokativa anspelningar på judendom vilket blev en ordentlig snackis.



Var Dominika Peczynski modell?

Ja. I slutet av tonåren var Dominika borta i nästan två år för att resa runt till olika länder i Europa för olika typer av modelljobb. Till skillnad mot andra så ansåg hon att modellbranschen var "en trygg värld som passade henne" vilket hon berättade om i dokumentären om Army of lovers.

Var Dominika Peczynski sjuk i utmattningsdepression?

Efter Dominikas succéår i Army of lovers så sadlade hon om till pr-konsult och blev en riktig vimmeldrottning i Stockholms innerstad. Men glitter och Champagne var en yta som mörkade någonting helt annat.



Strax efter årsskiftet 2011 så slog Dominikas kropp av, hon fick ett sammanbrott och fick köras till läkaren av sina vänner. Sedan kom diagnosen: utmattningsdepression.

Efter år av samtalsterapi, antidepressiv medicin och ett lugnare schema kom hon på banan och mår i dag, under omständigheterna, bra.

Vad har Dominika Peczynski för IQ?

Den som satt framför sin färg-tv under det goda nittiotalet minns säkerligen TV3-succén "Tutti frutti". Under ett avsnitt testade Dominika på att göra ett IQ-test och fick hela 148 poäng, vilket är väldigt bra.



– Det blev mycket skriverier och det var faktiskt skönt. Jag blev inte längre avfärdad som bara en storbystad bimbo, berättade hon i en intervju med Expressen.



– Jag har haft komplex för min kropp, mina tänder och min potatisnäsa. Men jag har aldrig betvivlat min intelligens.



Hur träffade Dominika Peczynski Anders Borg?

2014 skrev Dominika Peczynski skrev en debattartikel för SVT Opinion som delades flitigt på sociala medier. En av de som fick syn på den – det var Anders Borg som senare mailade Dominika. En kort tid senare träffades profilerna och det slog gnistor direkt.



Paret gifte sig 2018 och bodde tillsammans i en pärla på Östermalm i Stockholm. Men en dag slog en oväntad blixt ned i nyhetsflödet.

Paret hade skiljt sig.



"Ångrade mig". Bildkälla: Stella Pictures

Varför skilde sig Dominika Peczynski och Anders Borg?

Meddelandet om skilsmässan dök upp i Dominikas Facebookflöde.



"Anders Borg och jag har gemensamt idag ansökt om skilsmässa. Eftersom vi inte har hemmaboende barn tillsammans så träder äktenskapsskillnad i kraft utan betänketid", skrev hon.

Anders och Dominika skiljde sig via BankID. Bildkälla: Maja Suslin/TT

Men ja, det hela var mer ett.... bråk än ett uppbrott.

Knappt 24 timmar senare berättade hon i en intervju med Stoppa Pressarna att hon ångrade skilsmässan (som skedde via BankID) och att paret ville fortsätta vara tillsammans – bara inte som man och hustru.

Så, vad fick det hela att generera en skilsmässa?

Enligt Dominika Peczynski fattade hon beslutet om skilsmässa när hon ville umgås med maken under tisdagskvällen, men ”som i stället valde att läsa tidningar på sin Ipad och nonchalerade henne”.

Dominika hade ordnat en fin charkbricka och gott vin. Hon ville prata om sin dag men kände sedan att hon blev ignorerad av Anders. Det hela berättade hon om i ett Instagraminlägg.

"Så ett tips i all välmening till karlar: vad ni än håller på med - sitter försjunkna i arbete på hemmakontoret, klipper gräsmattan i timmar, läser börsnyheter på mobilen inne i badrummet (ok, på muggen) skruvar med någon gammal apparat i källaren..... Whatever tickles your fancy. Gör det! Så mycket och ofta ni vill. Ingen kvinna missunnar sin man att ha egna intressen", skrev hon. i ett inlägg som hyllades av andra kvinnor som kände igen sig.

Har Dominika Peczynski barn?

Ja. Hon har två biologiska barn, Hannah och Harry samt tre stycken bonusbarn.

Är Dominika Peczynski med i Sveriges mästerkock VIP 2024?

Dominika Peczynski är med och slåss bland kastruller och råvaror i Sveriges mästerkock VIP 2024?

Har Dominika Peczynski Instagram?

Ja. På Instagram @dominikapeczynski.