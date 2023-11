Vad skrev Dominika Peczynski egentligen till Mikael Persbrandt?

Dominika Peczynski, 53, är både popartist, PR-drottning, medieprofil och entreprenör. I skrivande stund är hon aktuell med en comeback i Army of Lovers. Dominika blev medlem i gruppen 1992, och trion – som då utgjordes av Dominika, Alexander Bard, Michaela de la Cour och Jean Pierre Barda – släppte albumet The gods of earth and heaven.

Sedan Army of Lovers genombrott så har det stormat kring gruppen och den tidigare medlemmen Camilla Henemark, som fick sparken från Army of Lovers hela tre gånger. När SVT nyligen släppte dokumentären La Camilla - från gata till glamour, tur och retur om Camilla Henemarks liv så blev Bard tillfrågad att medverka i dokumentären.

Originaluppsättningen av Army of Lovers med Jean Pierre-Barda, Camilla Henemark och Alexander Bard. Här 1990. Bildkälla: Lars Pehrson/SVD/TT Bild

Något som inte kom på fråga. Exakt vad Alexander Bard skrev i sitt sms till SVT kan du läsa mer om här.

I november 2023 gjorde Army of Lovers comeback igen, och nu med uppsättningen Peczynski, Bard och Pierre-Barda. De har precis släppt singeln "What's that look" och på Instagram har Dominika lagt ut bilder på trion.

"Hoochie choocie mama and two princes. Coming soon. All over the place", skrev Dominika.

Vad skrev Dominika till Mikael Persbrandt?

På Instagram har Dominika nästan 40 000 följare, och där uppdaterar hon om vad som händer i hennes liv. Tidigare har Nyheter24 skrivit om hur Dominika på Instagram visat hur hon ser ut utan smink och filter.

Dominika är tillsammans med Anders Borg. Bildkälla: Maja Suslin/TT Bild

Men Dominika uppdaterar inte bara om sig själv, ibland är hon inne på sina vänner och bekantas inlägg och kommenterar. Och det var precis det "Dommen" gjorde när skådespelaren Mikael Persbrandt den 25 september fyllde 60 år.

På Instagram möttes Persbrandt av en radda gratulationer från fans, vänner och bekanta. Men en serie grattishälsningar från just Dominika Peczynski stack onekligen ut litegrann...

Dominika gratulerade Persbrandt på födelsedagen – på ett lite speciellt sätt...

Vad Dominika menar med "bergsbestigare" är ännu höljt i dunkel. Nyheter24 har sökt Dominika Peczynski för en kommentar. Hon har inte återkommit.

