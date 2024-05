“Älskar, älskar inte"-paret om okända operationen: “Akut”

"Älskar, älskar inte" är tillbaka i tv-rutan med några nya ansikten. Några som tillhör den gruppen är nygifta Ida Rundberg och Regan Osamuyi Asuen, som har ett distansförhållande mellan Sverige och Nigeria.

Under inspelningen kämpade paret med att ge Regan ett tillstånd som skulle tillåta honom att hälsa på sin fru i Sverige.

Det tycker Cristy är jobbigast med Tony: "Tufft"



"Älskar, älskar inte": Uppehållstillstånd

Trots flera försök har Regan inte fått ett beviljat uppehållstillstånd, men enligt Ida arbetar de hårt för att kunna leva tillsammans på riktigt. För Aftonbladet har hon berättat hur de ser på framtiden:

– Vi brukar påminna varandra om att det här är sista stoppet, relationsmässigt, för oss. We ride or die together. Vi ser ljust på framtiden även om det finns mycket praktiskt som ska lösas på vägen.

Ida och Regan. Foto: Skärmavbild/Discovery.

Tittarna rasar mot TV4:s förändring i populära programmet: "Gräver sin egen grav"



Ida om läkarens oväntade besked

Efter programmet fick Ida också veta att hon var gravid, vilket hon har berättat för Aftonbladet.

Det var ingenting som makarna hade planerat, med tanke på att de inte bor i samma land, men Ida berättar att de ändå var glada över beskedet.

Graviditeten medförde däremot andra komplikationer. Ida blev bland annat akut sjuk och fick opereras.

– Vi fick ta en del tuffa beslut i och med det. Resan till Nigeria, som jag skulle gjort med mina barn, fick ställas in då jag blev akut sjuk och fick operera bort blindtarmen bara några dagar innan avresa. I början av december föddes vår gemensamma dotter, sa hon då till Aftonbladet.

Läs mer nyheter från Nyheter24 här:

Agneta Sjödins tvivel inför nya jobbet – efter bytet från TV4

Sanningen bakom Agneta Sjödins utseendeförändring: “Ekonomiskt”

Älskar, älskar inte-Isabella fångade tittarnas hjärtan – det här gör hon idag