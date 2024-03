Sanningen bakom Agneta Sjödins utseendeförändring: “Ekonomiskt”

Agneta Sjödin är en av våra mest älskade programledare, och har frontat några av Sveriges allra mest populära program. Sedan 1995 har Agneta Sjödin gjort “Agnetas nyårskarameller”, parallellt med ett flertal andra program på TV4. Men 2023 stod det klart att Agneta Sjödin inte längre skulle leda det folkkära programmet – för första gången på 28 år.

Agneta Sjödin: "Jag fick sparken"

Istället tog Tilde de Paula över programledarrollen, och många av tv-tittarna uttryckte sin besvikelse över att Agneta Sjödin plockades bort från Nyårskaramellerna.

– Jag fick sparken. Jag fick verkligen sparken. I dessa tider, vi är bara brickor i ett spel, sa Agneta Sjödin i Morgonpasset i P3 då.

Följarna älskar Agneta Sjödins hår: "Galet snygg"

De senaste månaderna har med andra ord inneburit stora förändringar för den folkkära programledaren. Men Agneta Sjödin har även visat upp en viss annan förändring, nämligen en ny hårfärg.

När Agneta Sjödin tidigare visade upp den nya looken på Instagram så vällde kommentarerna in, och följarna var eniga – de fullkomligt älskar programledarens ursnygga hårfärg!

Så här lät några av komplimangerna som strömmade in i Sjödins kommentarsfält:

“Du är galet snygg i håret. Passar dig så himla bra.”

“Jag tycker du klär dina nya gråa hårstrån så himla bra!”

“Wow! Det gråa, jäklar vad snyggt.”

“Du är verkligen jättefin i grått hår. Det strålar om dig.”

“Men såå så snyggt!!! Du lyser som den stjärna du är.”

Agneta Sjödin har sparat ut sitt gråa hår – och tittarna älskar det

Agneta Sjödin om nya håret: "Någon sorts kraft"

Under vintern 2024 har Agneta Sjödin varit aktuell som programledare för tittarsuccén “Älskar, älskar inte” på discovery+ och Kanal 5. Under en programpresentation inför premiären berättade Agneta Sjödin för Nyheter24 att programmet spelades in innan hon slutade färga sitt hår, och om varför hon nu rockar en mer gråare ton på sitt svall.

Agneta Sjödin. Foto: Stella Pictures

– När jag såg att det började växa ut så kände jag bara att det här passar ju mig bättre. Och sen hade jag en period när jag var bortrest och inte hade färgat, och så såg jag att det här är ju mer jag. Då blev det bara att: “Nu slutar jag”. Och det är jag jättenöjd med. Det känns väldigt mycket jag, berättar hon för Nyheter24 och fortsätter:

– Det är som att det är någon sorts kraft i det här vita håret som kommer fram. Och så är det väldigt mycket mer ekonomiskt också. Det är dyrt att gå till frisören och färga håret kan jag säga. Det blir en flygbiljett till dottern i L.A.

