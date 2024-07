Steffo Törnquist får en ny kroppsdel: "Stor som en golfboll"

Tv-profilen och journalisten Steffo Törnquist, 68, har varit ett välkänt ansikte i Nyhetsmorgon sedan över 20 år tillbaka. Tillsammans med bland andra Jenny Strömstedt har han förgyllt vardagsmorgnarna för många hemma i tv-sofforna.

Steffo Törnquist. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT

Men det är inte bara i tv-rutan som Steffo satt guldkant på svenskarnas vardag. Han är nämligen en livsnjutare av rang, vilket man kan följa på hans sociala medier.



Titt som tätt publicerar han bilder från sitt vardagslyxande.

– Jag har tillräckligt mycket pengar för att kunna göra precis vad jag vill resten av mitt liv, berättade Steffo Törnquist när han gästade Emil Perssons "Fördomspodden".

Steffo Törnquists förmögenhet – så mycket pengar har han

Och ja, Steffo gråter ju inte hela vägen till banken om man säger så. År 2021 tjänade Steffo mer än en halv miljon kronor, eller ja 544 979 kronor för att vara helt exakta. Det ger en månadslön på 45 414 kronor.

Utöver det så har Steffo tillgångar på 41 miljoner kronor sitt aktiebolag Steffo Törnquist Insult. Så att vrida och vända på prislalappen, det är då ingenting som Steffo behöver göra.

Nyligen köpte han en penna som för oss andra dödliga kanske hade svidit lite i plånboken. Prislappen på Steffos nya penna låg nämligen på 6 300 dollar, vilket med dagens valutakurs blir 68 000 svenska kronor.

Men trots pengar, lyx och flärd så kan man inte förhindra att kroppen ibland säger ifrån. Vilket hänt Steffo för ett tag sen, men som nu justerats.

Steffo Törnquist får ny kroppsdel – ett knä

Steffo har nämligen operarats och denna gång var det hans, gamla, knä som hade spökat.



"Min gång har icke varit estetiskt fulländad på en tid, kanske aldrig när jag tänker efter, men vad kan man förvänta sig med ett hål stort som en golfboll i femur well, fick för några timmar sen ett sprillans knä och all personal förefaller nöjd, jag med, så so far so good", skriver han till sin bild.

Han stöttas nu av både kollegor och vänner.