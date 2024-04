Jenny Strömstedts skämt om Peter Magnussons ex skapar stel stämning i Nyhetsmorgon

Den svenske komikern Peter Magnusson har funnits på Tinder ungefär lika länge som Leonardo da Vincis "Mona Lisa" hängt färdigtorkad.

Men de senaste tio åren som kantats av spruckna relationer kommer nu att mynna ut i en sprillans ny podd. Podden kommer att drivas tillsammans med regissören Martin Persson och heter ”Allt vi inte lärt oss om kärlek”.

Killarna kommer bland annat att höra av sig till sina gamla ex och fråga vad det egentligen var som gick fel, vad de hade kunnat gjort annorlunda och dissikera hur det kommer sig att deras relationer aldrig håller.

Under veckan gästade Martin och Peter Nyhetsmorgon och det hela slutade med att Jenny ställde Peter mot väggen litegrann.

Jenny Strömstedt ställde Peter Magnusson mot väggen. Bildkälla: TV4

En av Magnussons tidigare flickvänner berättade att han gick ut ur rummet innan hon pratat klart och klagade på hennes parfym. Han hade även vevat ned bilrutan när de skulle åka till landet.



– Vad har ni fått höra då som ni kanske inte är så nöjda över?, frågade Jenny.

– Parfym, vad fan, det är väl bara att byta parfym. Jag var tvungen att stanna bilen och veva ner rutan för att det luktade illa. Det är ju lätt att lösa. Sen är det tråkigt att jag går ut ur rummet, men det jobbar jag på, att vara kvar när någon säger något, svarade han.



– Ja, det kanske inte var så snällt svarade Jenny.

Under ett senare tillfälle kommer gänget in på att ett av Peter Magnussons ex skrivit en låt om deras uppbrott. Exet gästade sedan Nyhetsmorgon med sin låt. Och den som satt i soffan var då Jenny Strömstedt.

– Det bli ju lite geggigt här Peter. För jag var och firade nyår... och där damp du in med din... dåvarande relation... Sen kom ju hon hit till studion med sin låt och ja. Sen kraschade ju den här relationen haha. Och hon skrev ju en låt om dig. Vi måste lyssna på den.

– Ja fast vänta nu... jag vill bara förtydliga en sak här, säger Peter bestämt.

– Det här var ju skrivet som ett skämt till mig. Det är inte en officiell låt utan mer skriven som en replik till mig... så man nämner det för hennes skull då hon är en seriös artist.

– Ja. Du kanske inte skulle vara en del av hennes lansering. Hennes namn är ju Johanna Frostling haha.

– Exakt, svarar Peter.

