Pär Lernström om privata kvällen med Mauri: "Sorglig"

Långköraren Idol sänds just nu i TV4, och är inne på sin tjugonde säsong. Darin, Agnes Carlsson, Danny Saucedo, Loreen och Måns Zelmerlöw är bara några exempel på artister som har fått sitt stora genombrott tack vare sin medverkan i “Idol”.

Förändringarna i "Idol" 2024

“Idol” har under åren varit en del av svenskarnas fredagstradition, men inför 2024 års säsong så gjordes ett flertal ändringar. Programmet har alltid sänts på fredagar, men har nu istället flyttats till lördagar.

– Under de senaste åren har vi sett att det stora antalet episoder vi har haft tidigt på säsongen har gjort det lite svårare att hitta in i "Idol". Nu tror vi att genom att göra en stor helgunderhållning så ska hela publiken ha möjlighet att komma in ordentligt redan från början, har TV4:s kanal- och innehållsdirektör Fredrik Arefalk sagt enligt TT.

Nya medlemmarna i "Idol"-juryn

Ännu en aspekt som ser annorlunda ut i årets säsong är att halva juryn har bytts ut. De tidigare medlemmarna Kishti Tomita och Alexander Kronlund sitter inte längre kvar i “Idol”-juryn, utan har istället bytts ut mot Peg Parnevik och Ash Pournouri.

"Idol"-juryn 2024. Foto: Joachim Thörnqvist/TV4

Mauri Hermundsson var sidekick i "Idol"

Men något som är sig likt är vem som leder det folkkära programmet. 2011 meddelade TV4 att Pär Lernström skulle ta över stafettpinnen från Peter Jihde som programledare för “Idol”. Och sedan dess har han blivit en självklar del av konceptet och kanalen. Och även i 2024 är det Pär Lernström som lotsar tittarna genom showen.

Amie Bramme Sey och Pär Lernström var programledare under "Idol" 2023. Foto: Christine Olsson/TT

Men den här gången är också den folkkära profilen Mauri Hermundsson sidekick till Pär Lernström. Mauri leder det populära “Uppdrag Mat”, och har även haft det egna TV4-programmet ”Mauri – vad hände sen?”. Senast på profilens imponerande CV är att han har lanserat sina alldeles egna chips.

Idoljuryn och programledarna. Foto: Nathalie Ulinder Cuti/TV4

Men när livesändningarna drog igång så försvann Mauri plötsligt från rutan. Det stod då klart att han har gjort sitt i årets “Idol” och kommer inte att medverka mer i den nuvarande säsongen.

– I höst är jag upptagen med att spela in ett annat program för TV4. Jag ser fram emot att berätta mer om det längre fram, säger Mauri till TV4.

Nyheter24 träffade Pär Lernström på Kristallen 2024, och frågade då om han och den nya Idol-kollegan har tagit någon “after work” under inspelningen.

– Vi hade en AW under inspelningen i våras. Den var sorglig. Jag tror att Mauri drack en alkoholfri bärs och jag drack en vanlig bärs. Och sen så var det slut. Så det är inget superkul gäng det här. Men det var det.

