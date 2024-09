Långköraren Idol är tillbaka på i TV4, och inne på sin tjugonde säsong. Under åren har sångtävlingen fungerat som en skjuts i ett flertal profilers karriärer. “Idol” hade premiär 2004, och artister såsom Darin, Loreen, Agnes Carlsson, Danny Saucedo, Linnea Henriksson, Hanna Ferm och Måns Zelmerlöw har deltagit sedan dess.



Finalisterna i "Idol" 2006. Foto: Nina Varumo/SvD/TT

Ändringarna i "Idol" 2024

Inför 2024 års säsong av “Idol” har ett flertal ändringar gjorts. Programmet som tidigare sändes på fredag har nu flyttat till lördagar i tablån, och auditionprogrammen visas inte längre på vardagar.

– Under de senaste åren har vi sett att det stora antalet episoder vi har haft tidigt på säsongen har gjort det lite svårare att hitta in i "Idol". Nu tror vi att genom att göra en stor helgunderhållning så ska hela publiken ha möjlighet att komma in ordentligt redan från början, har TV4:s kanal- och innehållsdirektör Fredrik Arefalk sagt enligt TT.

Nya "Idol"-juryn 2024

Även juryn ser annorlunda ut i årets säsong. Anders Bagge och Katia Mosally är fortsatt medlemmar i “Idol”-juryn, medan Kishti Tomita och Alexander Kronlund har blivit utbytta. Istället har artisten Peg Parnevik och Aviciis manager Ash Pournouri tagit deras platser vid jurybordet.

"Idol" 2024. Foto: Joachim Thörnqvist/TV4.

Kishti Tomita tvingades bort från "Idol"

Kishti Tomita är en av originalmedlemmarna i “Idol”-juryn. När “Idol” hade premiär i Sverige var hon en av fyra medlemmar tillsammans med Peter Swartling, Claes ”Clabbe” af Geijerstam och Daniel Breitholtz. Efter fyra säsonger lämnade hon programmet, men återvände i säsong 13 och har sedan dess varit ett stående inslag i musiktävlingen.

Men i februari 2024 avslöjade Aftonbladet att Kishti Tomita tvingas bort från “Idol”-juryn, och att det inte var hennes eget beslut.

– De har tagit ett kreativt beslut att göra om juryn. Men det är deras beslut, och det får stå för dem, sa Tomita till tidningen då.

Kishti Tomita och Katia Mosally. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Kishti Tomita om nya Idol: "Tittar inte"

När Nyheter24 träffade Kishti Tomita på Kristallengalan i september 2024, kort efter årets “Idol”-premiär, berättade den före detta jurymedlemmen att hon faktiskt inte kommer att titta på programmet.



Är det någon specifik som du ser fram emot att festa med på efterfesten här ikväll?

– Jag kommer nog säkert hänga lite med Katia.

Är hon rolig på fest?

– Rolig är bara första ordet. Rolig is just like her middle name.

Det är många som saknar dig “Idol”. Vad tycker du om den nya konstellationen av juryn?

– Jag har ingen aning, jag har inte sett programmet. Jag ser inte programmet, och kommer inte att se programmet. Jag tittar bara på “Idol” om jag tittar med kollegor. Jag gillar att göra program, men jag tittar inte.

