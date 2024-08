2012 skrotade TV4 "Idol" och sände i stället "X factor" och "The voice" som inte alls lockade lika mycket tittare. Året efter var "Idol" tillbaka igen.

Till helgen är "Idol" tillbaka i TV4 – från och med i år flyttat från fredagar till lördagar. Och numera utan den sedvanliga inledningen med auditionprogram som strösslas ut på vardagarna, med kvalfinalen som klimax.

Men uttagningarna är inte skrotade. De är bara ompaketerade – och blir en del av lördagsprogrammen.

— Under de senaste åren har vi sett att det stora antalet episoder vi har haft tidigt på säsongen har gjort det lite svårare att hitta in i "Idol". Nu tror vi att genom att göra en stor helgunderhållning så ska hela publiken ha möjlighet att komma in ordentligt redan från början, säger TV4:s kanal- och innehållsdirektör Fredrik Arefalk.

Ny jury i Idol 2024

Juryn är också delvis ny. Kishti Tomita och Alexander Kronlund har lämnat och ersatts av Peg Parnevik och Aviciis manager Ash Pournouri, vid sidan av Anders Bagge och Katia Mosally.

Idol 2024 spelas in i Filadelfiakyrkan

"Idol" flyttar också rent fysiskt – årets program kommer att direktsändas från Filadelfiakyrkan i centrala Stockholm.

Auditionfasen har alltid varit viktig, men programledaren Pär Lernström hoppas att det nya programformatet ger möjligheten att berätta mer om deltagarna snarare än att visa förhoppningsfulla artister som inte håller måttet.

— Det här med att hålla på och skälla ut folk på bästa sändningstid för att de inte kan sjunga... Det känns som att den tiden är över. Så vi tänker mer, kan vi hitta riktiga sångare och sångerskor?

Nostalgi i Idol 2024

Det är i år 20 år sedan "Idol" sändes för första gången och blev en stor succé direkt. En viss Darin kom tvåa i finalen efter vinnaren Daniel Lindström. Bakom dem blev Loreen fyra.

Pär Lernström säger att jubileet kommer att märkas i "Idol", fast det får inte ta över. De nya idolerna är viktigast.

— Det finns ett arv med artister som nu tillhör gräddan i Sverige. Det är ju en väldigt fin del av det hela. Och det är kul med nostalgin, men sedan vill man ju ha fokus på det som händer här och nu.

