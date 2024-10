Långköraren Idol sänds just nu i TV4, och är inne på sin tjugonde säsong. Under åren så har det varit ett stort antal artister som fick sitt genombrott tack vare “Idol”, så som Darin, Loreen, Agnes Carlsson, Danny Saucedo, Hanna Ferm, Måns Zelmerlöw, Lisa Ajax och Anna Bergendahl.

Danny Saucedo tävlade i "Idol" 2006. Foto: Nina Varumo/SvD/TT

Agnes Carlsson vann "Idol" 2005. Foto: Anders Wiklund/TT

Måns Zelmerlöw var 19 år när han tävlade i "Idol". Foto: Janerik Henriksson/TT

Eurovisionvinnaren Loreen syntes i "Idol" 2004. Foto: Bertil Ericson/TT

Ändringarna i "Idol" 2024

Programmets första säsong sändes 2004, men inför 2024 års säsong gjordes ett flertal stora ändringar. “Idol” har alltid visats på fredagar, men har nu bytt sändningstid till lördagar. De klassiska auditionprogrammen visas inte heller längre på vardagar.

– Under de senaste åren har vi sett att det stora antalet episoder vi har haft tidigt på säsongen har gjort det lite svårare att hitta in i "Idol". Nu tror vi att genom att göra en stor helgunderhållning så ska hela publiken ha möjlighet att komma in ordentligt redan från början, har TV4:s kanal- och innehållsdirektör Fredrik Arefalk sagt enligt TT.

De gick vidare till veckofinalerna i "Idol" 2024

Lördagen den 5 oktober var det dags för för årets slutaudition i “Idol” att avgöras. Det innebär att tittarna nu får det huvudsakliga ansvaret i att avgöra vem som ska stanna, och vem som ska åka ut, under de direktsända veckofinalerna.

Här är de 14 deltagare som har gått vidare till veckofinalerna i "Idol" 2024:

Leon Cotter , 18, Stockholm

, 18, Stockholm Ella Ekholm , 19, Stockholm

, 19, Stockholm Margaux Flavet , 16, Stockholm

, 16, Stockholm Robin Hörnkvist , 28, Örnsköldsvik

, 28, Örnsköldsvik Victoria Grace Larsson , 24, Stockholm

, 24, Stockholm Benjamin Löfquist , 27, Stockholm (Åhus)

, 27, Stockholm (Åhus) Minou Nilsson , 18, Stockholm

, 18, Stockholm Joel Nordenberg , 21, Stockholm

, 21, Stockholm Olivia Oyemade Merenius , 23, Haninge

, 23, Haninge Lucas Schönefeld , 19, Helsingborg

, 19, Helsingborg Robin Sohlberg , 23, Arvika

, 23, Arvika Lukas Söderholm , 23, Norrtälje

, 23, Norrtälje Paulina Velasquez Gallegos , 18, Partille

, 18, Partille Leo Tekiel, 22, Uppsala (Luleå).

Nya medlemmar i "Idol"-juryn

“Idol”-juryn är ännu en aspekt som förändrats i samband med 2024 års säsong av programmet. Anders Bagge och Katia Mosally sitter fortfarande kvar i juryn, men Kishti Tomita och Alexander Kronlund har blivit utbytta. Artisten Peg Parnevik och Aviciis manager Ash Pournouri har istället tagit deras platser vid jurybordet.

Nya "Idol"-juryn. Foto: Joachim Thörnqvist/TV4

Pär Lernström om nya "Idol"-juryn

Pär Lernström och Mauri Hermundsson. Foto: Joachim Thörnqvist/TV4

Precis som tidigare år är Pär Lernström programledare för “Idol”, och han har kommit att bli en självklar del i programmet. Men den här gången är också Mauri Hermundsson sidekick till den folkkära programledaren.

Nyheter24 träffade Pär Lernström på Kristallengalan, och frågade honom vad han tycker om den nya “Idol”-juryn…

Juryn ser lite annorlunda ut i år, hur tycker du att de har skött sig hittills?

– Jättebra. Det känns som att kombinationen av de som varit med tidigare och de nya, ändå bygger någon form av kredibilitet i juryn. Jag säger inte att vi saknade den tidigare, men vi får in människor som står och stampar. Då är det är kul att ha en artist och det är kul att ha någon som jobbar i management.

Vem är hårdast i juryn?

– Men det är ju Ash. Alltså hundra procent Ash. Han är stenhård. Han har ett fint hjärta, men ändå, hårt skal.

