Kritiken haglar efter Idol-finalen: "Helt värdelös"

I går kväll stod det klart att Margaux Flavet, 16, tog hem vinsten i Idol efter att hon gjort upp med Minou Nilsson och Joel Nordenberg i finalen.

Det gör Margaux Flavet till den yngsta vinnaren i Idols historia.

Som vinnare av Idol får man många priser som vinnarlåten ”I’ll write your name across the sky”, ett Universal music-kontrakt och en plats på Diggiloo-turnén i sommar.

Margaux Flavet vinner Idol 2024. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Joel Nordenbergs ärliga åsikt om vinnarlåten

I mitten av programmet åkte Minou Nilsson ut och hamnade på en tredjeplats.

Det innebar att Joel Nordenberg stod som finalist mot Margaux Flavet och som sista låt i finalen fick båda framföra vinnarlåten, som vinnaren sedan får.



Men Joel Nordenberg berättade tidigare i veckan för Hänt att han inte var helt såld på årets vinnarlåt.

– Det är inte en låt som jag hade lyssnat på om jag ska vara ärlig, men den är okej, säger Joel Nordenberg.

Och efter finalen är det många tittare som håller med honom.

"hon förtjänar bättre med en sådan röst"

På sociala medier strömmar gratulationerna in till Idol-vinnaren Margaux Flavet. Men något som också öser in är kritiken mot vinnarlåten. Under en rad av Idols inlägg på Facebook delar tittare och Idol-fans med sig av sitt missnöje.

Så här lyder en del av kritiken:

"Grattis Margaux! Du förtjänar dock en bättre vinnarlåt. Den var så enformig och intetsägande, klart sämsta låten under de 20 år som har varit. Hög tid att förnya kring låtskrivandet."

"Rätt vinnare men vilken tråkig final och "vinnarlåten" är så dålig, helt värdelös, synd att Margaux måste förknippas med den, hon förtjänar bättre med en sådan röst."

"Den låten passade ingen av dem. Sämsta finallåten genom alla år."

Du är så värd det. Du var bäst hela året. Men Idol, vad var det för kass vinnarlåt? Jag har sett Idol i 20 år och detta var nog den sämsta vinnarlåten jag hört.."

"Jag tycker inte vinnarlåten var bra alls. Den saknade power som alla andra vinnarlåtar har varit genom åren. Tycker inte nån av dom gjorde den bra."

Kommentarsfältet på Idols Facebooksida. Foto: Skärmavbild/Facebook/Idol

