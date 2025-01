Hur gammal är Douglas Murray?

Douglas Thomas Lars Murray föddes den 12 mars 1980 i Bromma. Han är i skrivande stund 44 år, men våren 2025 fyller han alltså 45 år.

Douglas Murray längd – hur lång är han?

Douglas Murray är 191 centimeter lång.

Douglas Murray förmögenhet?

Under sina många år i NHL så blev Douglas Murray rik. Riktigt, riktigt rik. Enligt en tidigare artikel i Nyheter24 så tjänade Murray över 85 miljoner kronor när han skrev på ett fyraårskontrakt för San Jose Sharks. Under sin NHL-karriär drog han in 115 miljoner kronor. Då är inte sponsordeals och andra pengar inräknade.

Men i en intervju med Expressen berättade Douglas Murray år 2023 att han var långt ifrån en superstar och att han måste fortsätta jobba.

– Kolla hur många mål jag gjorde i NHL (elva stycken). Jag var ingen superstar som Mats Sundin, Peter Forsberg eller Nicklas Lidström, utan jag var en rollspelare. Jag är superstolt över min karriär men det betyder inte att jag kan luta mig tillbaka ekonomiskt. Vi har boende i stan och i skärgården, tredje barnet är på gång... Ja, jag måste definitivt fortsätta jobba, sa han då.

Douglas Murray föräldrar – vad heter hans pappa, mamma och morfar?

Douglas Murrays pappa heter Thomas Murray. I en intervju med Göteborgs-Posten har Douglas berättat att familjen har skotska anor, därav det anglosaxiska namnet. Douglas Murray växte upp i ett hockeyhem – enligt tidningen Hockeysverige så är hans morfar ingen mindre än Lasse Björn som tagit två VM-guld och nio SM-guld.

– Morfar är helt otrolig. Bara att ha varit runt honom under VM-turneringar, gammelgubbmatcher i landslaget gjorde att jag aldrig varit imponerad. Vilket var ganska skönt när jag kom in i NHL och träffade etablerade spelare och hela den biten, sa Douglas till Hockeysverige.se.

Lasse Björn somnade in den 14 augusti 2024, 92 år gammal.

Douglas mamma heter Suzanne Murray.

Var bor Douglas Murray?

Douglas Murray bor med hustrun Penny Parnevik och deras tre barn Atticus, Achilles och Pebble i en bostadsrätt i Vasastan i Stockholm. Familjen bor i en 3:a på 81 kvadratmeter, som är värderad till cirka 10,5 miljoner kronor.

Douglas Murray och Penny Parnevik med två av sina barn. Bildkälla: Mickan Palmqvist/TT Bild

Douglas Murray hockey – i vilka lag har han spelat?

År 2016 meddelade Douglas Murray att han gick i pension från sin professionella hockeykarriär. Då hade han spelat hockey sedan mitten av 1990-talet. Under sin långa och gedigna karriärer så har backen Murray spelat i NHL-lagen San Jose Sharks, Pittsburgh Penguins och Montreal Canadiens.

Douglas Murray år 2008. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Douglas Murray 2009. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT Bild

Douglas Murray år 2010. Bildkälla: AP Photo/Paul Sakuma/TT Bild

Murray är uppväxt i en familj där Djurgården alltid varit laget, och Murrays morfar vad en legend i Stockholmslaget.

– Jag är född 12 mars, samma dag som klubben grundades. Jag blev medlem så fort jag föddes och Lasse Björn, vars tröja hänger i taket på Hovet, är min morfar. Djurgården är i mitt DNA, har han berättat i en intervju med Expressen.

Douglas Murray flickvän – när träffades Douglas och Penny Parnevik?

Sedan 2017 så har Douglas Murray varit tillsammans med Penny Parnevik, som han också gifte sig med i juni 2022. Douglas och Penny går "way back" då han är en vän till familjen Parnevik.

– Ja, det är en kompis till mamma och pappa. Så vi har hängt med honom sedan jag var 10 och så har det blivit att han var min storebror typ. Jag hade en stor crush på honom när jag var tonåring, har Penny Parnevik sagt i Nyhetsmorgon i TV4.

Jesper Parnevik med barnen Peg och Penny. Bildkälla:

Även när Penny gästar Renées brygga i TV4 så berättar hon om hon redan som tonåring var smått besatt av Douglas.

– Jag och min lillasyster var såhär ”alltså Douglas, Douglas, Douglas han är det snyggaste som finns på planeten och han spelar hockey han kan dansa och han kan laga mat”. Jag bara dog för honom. Sen på en fest många år senare. Eller många och många, men när jag var vuxen, så hånglade vi. Och jag fick sån ångest för jag ba ”shit mamma och pappa kommer bli så arga på mig”, sa Penny.

– Eller arga på Douglas? Hade nog jag blivit, säger Renée Nyberg.

Douglas Murray och Penny Parnevik. Bildkälla: Stella Pictures.

Penny berättar att de umgicks i smyg under hela sommaren, och i slutet av sommaren 2017 så ringde Douglas upp Pennys föräldrar och frågade hur de ställde sig till att han skulle dejta Penny. Något som var kolugnt för Jesper och Mia Parnevik.

– Pappa (Jesper Parnevik reds.anm) tog faktiskt ett snack med mig och sa att "du får inte krossa hans hjärta för han är så känslig". De sa att han är en jättegod vän till oss och du kommer krossa honom om du inte menar allvar nu, berättar Penny i Renées brygga.

När Penny och Douglas blev ett par var hon nyligen fyllda 21, men den stora åldersskillnaden på 17 år är inga problem för paret. I alla fall inte just nu.

– Det är inte jobbigt nu men när det blir dags, om jättemånga år. Då blir det jobbigt. Eller? Det blir jobbigt. Nu är det inte så jobbigt. Nu tycker jag bara att det är skitbra, har hon sagt i talkshowen Bianca, något som Expressen rapporterat om.

Var bor Douglas Murray?

Douglas Murray bor med hustrun Penny Parnevik och deras tre barn Atticus, Achilles och Pebble i en bostadsrätt i Vasastan i Stockholm.

Familjen bor i en 3:a på 81 kvadratmeter, som är värderad till cirka 10,5 miljoner kronor.



Vad gör Douglas Murray idag?

Sedan Douglas Murray la skridskorna på hyllan så har han inte slutat jobba för det. Douglas Murray har ett väldigt stort vinintresse, och det är något som speglas i hans karriär då han idag jobbar som vinimportör.

Murray är även styrelseledamot för företaget La Cave som är en vinkällare på Östermalm. Åt sina medlemmar erbjuder de lagring av viner. Murray är även styrelseledamot i bolaget Global Wines & Spirits Sweden AB, ett vinföretag där Filip Tegnér är ordförande. Han sitter även i styrelsen för Björn Frantzén Global Wine Team AB.

Douglas Murray har i en intervju med Viaplay berättat att han efter hockeykarriären helt enkelt släppte stoltheten och började jobba.

– Släpp stoltheten och börja jobba någonstans. Jag jobbade gratis på flera ställen för att sen jobba vidare på karriären, berättar Douglas Murray.

Douglas Murray ex-flickvän

Douglas Murray har tidigare varit tillsammans med Tiger Woods ex-fru Elin Nordegren. De dejtade varandra kring år 2012, då både svenska och brittiska tidningar som Daily Mail skrev om nyheten.

Elin Nordegren och Tiger Woods. Bildkälla: AP Photo/David J. Phillips/TT Bild

Den som har koll på sin kändishistoria vet att Elin Nordegren började som barnflicka åt just familjen Parnevik, och alltså var barnflicka åt Peg och Penny.

Det var genom familjen Parnevik som Elin träffade Tiger Woods, som var vän till Jesper Parnevik. Tiger och Elin gifte sig senare och fick två barn ihop. År 2009 avslöjades Tiger Woods många otrohetsaffär – något som slutade med att Elin jagade honom med en golfklubba som hon svingade mot bilen, och resulterade i att Tiger kraschade bilen.

Hur är relationen mellan Peg, Penny och Elin idag då? Toppen, visar det sig. I podden Nemo möter en vän avslöjade Peg år 2020 att de hänger med Elin "hela tiden" i Florida, något som Hänt rapporterat om.