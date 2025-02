Tittarna flyr från Melodifestivalen: "För extremt"

Melodifestivalen 2025 fortsätter att locka miljonpublik i sofforna. Fredagens sändning, den tredje delfinalen, sågs av över 2,2 miljoner tittare, detta enligt statistik från MMS som mäter tv-tittandet i Sverige.

Till final gick Annika Wickihalder med bidraget Life again, och artisten Greczula med låten Believe me. Den färgstarka gruppen Dolly Style gick till kvalet med låten Yihaa.

Veckan dessförinnan gick både Klara Hammarström och Erik Segerstedt vidare under deltävlingen i Göteborg, och under fredagens sändning skämtade programledaren Edvin Törnblom om Mello-efterfesten i Göteborg.

Klara Hammarström med Champagneflaskan i högsta hugg på efterfesten i Göteborg. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT Bild

– På efterfesten i lördags sprutade Klara Hammarström ner allt och alla (med Champagne, reds. anm) och jag sprutade ner Erik Segerstedt men det har vi tyvärr ingen bild på, skojade Edvin Törnblom.

Keyyo och Edvin Törnblom. Bildkälla: Björn Larsson Roswall/TT Bild

Skratten hann knappt lägga sig innan tidningen Aftonbladet rapporterade om skämtet.

"Älskar Erik och hoppas och tror att han tycker skämtet är roligt", skrev Edvin i en kommentar till Aftonbladet.



Erik Segerstedt själv ville inte kommentera det hela.

Erik Segerstedt ville inte kommentera skämtet. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT Bild

Många anmälningar av Melodifestivalen 2025

Flera tittare har reagerat mycket starkt på skämtet, och anmälningarna har i helgen fullkomligt strömmat in till Granskningsnämnden, kan Nyheter24 avslöja.



"Många barn, lite äldre barn sitter å tittar och fattar precis vad den manlige programledaren syftade på. 2 här hos oss. Är det ok?!", skrev signaturen Svante och avslutade med en öppen fråga: "Var är censuren för barnens skull?" och "Skärp er".

Signaturen Thomas skriver att hela hans sällskap reagerade och att de "bytte kanal" efter skämtet.

"Vi kommer inte att se på detta, tidigare så bra, musikprogram fler gånger. P.s. full respekt för homosexuella men detta var inte ett dugg roligt"

"Jag är uppvuxen med mello. Jag gillar det skarpt. Sitter idag med mina två barn, 6 och 9 år gamla. "Pappa, vad menar han med att spruta ner Erik?" Inte så skitsugen på att låta mina barn se det här", skriver en annan förfärad förälder.

"Mycket olämpligt och väldigt grov sexuell anspelning i ett program som är familjeunderhållning. Edvin går över gränsen varje vecka, men ikväll var det extremt", skriver signaturen Maria.

En annan anmälare kallar skämtet för "osmakligt och olämpligt". Personen kritiserar även det faktum att skämtet gick i början av kvällen medan många barn fortfarande är vakna.

"Vi som publik behöver inte påtvingas sexualiserade så kallade skämt, när man vill sitta med barnen i soffan med gottis och uppleva låtar och artisternas framföranden. Vi stängde av programmet och drog en lättnadens suck. Inget mer Mello för vår familj. Ska det få gå till såhär, undrar vi?".

"Detta 'skämt' är sexistiskt och vulgärt!", skriver anmälaren Freddie, medan signaturen Mikael skriver:

"Min anmälan går ut på att jag anser detta är ett mycket olämpligt uttalande med tanke på att det är ett familjeprogram med massor av barn som tittar."

"Mycket osmakligt och helt opassande skämt för landets största familjeunderhållning. Detta var droppen", skriver anmälaren Johan.

En mamma under namnet Karin kallar det hela för "riktigt pinsamt" och skriver i sin anmälan hur hon satt och tittade på Mello med sin 11-åriga dotter som då ska ha tittat på mamman och frågat om man "får säga sådär?".

"Räcker nu! Totalt utspårat även det här...", avslutar hon sin anmälan.

"Det har ju fullständigt spårat ur. Svt har tappat det fullständigt", skriver anmälaren Therese.

Även på Melodifestivalens Instagramsida väckte skämtet starka reaktioner.

"Skämten är under all kritik. Inte passande på något sätt" och "Tagga ner...vilka dåliga skämt...har ni missat att det är ett familjeprogram????" lyder några kommentarer på programmets Instagram. Andra tittare tar då programledarduon och manusförfattarna i försvar:

"Stäng av TV:n ni som inte tål skämten" och "Vilka duktiga programledare ni är Keyyo och Edvin" var några reaktioner.

Manus till Melodifestivalen har i år skrivits av Edward af Sillén, Daniel Rehn och Pål Ströbaek.

SVT och Anders Wistbacka svarar: "Högt i tak"

Anders Wistbacka är producent för Melodifestivalen 2025. I en kommentar till Nyheter24 säger han:

"Humor i Melodifestivalen är alltid en källa till tyckande och tolkningar. Det här var ett av flera skämt om olika artister det här året och vi har en tradition av högt i tak när det gäller humor som vi vill värna om"