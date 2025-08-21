Allt om Ikenna Abika: Paradise Hotel och Sveriges dummaste

Ikenna "Ike" Abika är känd för sina insatser i svensk reality-tv. Han har deltagit i både Paradise Hotel och Love Island. Nyheter24 har tagit reda på allt som googlas om den svenska realityprofilen.

Ikenna Abika ålder – hur gammal är han?

Ikenna ”Ike” Abika föddes den 12 juni 1994. Det innebär att han fyller 32 år under sommaren 2026.

Ikenna Abika längd – hur lång är han?

Hur många centimeter Abika mäter är i dagsläget inte känt.

Kommer ”Ike” Abika från Göteborg?

Ja, Ike Abika är född och uppvuxen i Angered i Göteborgs kommun, vilket Göteborgs-Posten redogjort för.

Har Ike Abika varit med i Paradise Hotel?

Ja, han deltog i Paradise Hotel 2021, säsongen som dock aldrig sändes på grund av att det framkom anklagelser om att en manlig deltagare ska ha begått sexuella övergrepp under inspelningen.

Ike vann den skandalomsusade säsongen.

– Det har varit väldigt jobbigt att avsluta på det här sättet, men jag är glad att det är över så att man kan fortsätta sitt liv. Jag trodde aldrig att jag skulle vinna, eftersom ”Paradise” vad den mest oplanerade jag har gjort i mitt liv. Det var jättespontant, sa vinnaren till Aftonbladet efter segern.

2024 var han tillbaka i programmet en andra gång.

– Nu är det dags för mig att visa tittarna att jag kan spela det här spelet med tanke på att det inte sändes när jag var med sist, sa han till tidningen efter inspelningen.

Dock gick det inte lika bra den andra gången utan Ike Abika fick lämna tävlingen redan efter den första parceremonin.

Ike har varit med i Paradise Hotel två gånger. Senast 2024. Foto: Pontus Lundahl/TT

Har Ikenna Abika varit med i Love Island?

Ja, Abika har varit med i Love Island Sverige.

2023 var han med i tv-programmet, uppger Hänt.

Är Ikenna ”Ike” Abika med i Sveriges dummaste på TV4?

Ja, Ike medverkar i TV4:s nya satsning ”Sveriges dummaste”, som gjort succé i grannlandet.

Där tävlar han tillsammans med Tilda Törnqvist, Samir Badran, Anders Svensson, Suzanne Axell och Bathina Philipson för att nämna några.

Ike deltar i TV4:s tv-program "Sveriges dummaste". Foto: Pontus Lundahl/TT

Har Ikenna ”Ike” Abika flickvän?

Huruvida Abika har någon flickvän är i dagsläget inte känt.

Har Ike Abika barn?

Nej, Ike har inga barn i dagsläget.

Har Ike Abika Instagram?

Ja, på Instagram heter han @youknowike. På plattformen har han över 100 000 följare.

Har Ikenna Abika Tiktok?

Ja, på Tiktok har han samma användarnamn som på Instagram, nämligen @youknowike. På plattformen har han över 400 000 följare.