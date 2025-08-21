Nyheter24
Annons
Nöje /TV

Allt om Ikenna Abika: Paradise Hotel och Sveriges dummaste

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 13:45
Ikenna Ike Abika.
Ikenna "Ike" Abika har varit med i flera tv-produktioner. Foto: Pontus Lundahl/TT & Robert Eklund/TT

Ikenna "Ike" Abika är känd för sina insatser i svensk reality-tv. Han har deltagit i både Paradise Hotel och Love Island. Nyheter24 har tagit reda på allt som googlas om den svenska realityprofilen.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

TV, Reality, Paradise Hotel, Sveriges dummaste

Ikenna Abika ålder – hur gammal är han?

Ikenna ”Ike” Abika föddes den 12 juni 1994. Det innebär att han fyller 32 år under sommaren 2026.

Ikenna Abika längd – hur lång är han?

Hur många centimeter Abika mäter är i dagsläget inte känt.

Kommer ”Ike” Abika från Göteborg?

Annons

Ja, Ike Abika är född och uppvuxen i Angered i Göteborgs kommun, vilket Göteborgs-Posten redogjort för. 

Har Ike Abika varit med i Paradise Hotel?

Ja, han deltog i Paradise Hotel 2021, säsongen som dock aldrig sändes på grund av att det framkom anklagelser om att en manlig deltagare ska ha begått sexuella övergrepp under inspelningen. 

Ike vann den skandalomsusade säsongen.

– Det har varit väldigt jobbigt att avsluta på det här sättet, men jag är glad att det är över så att man kan fortsätta sitt liv. Jag trodde aldrig att jag skulle vinna, eftersom ”Paradise” vad den mest oplanerade jag har gjort i mitt liv. Det var jättespontant, sa vinnaren till Aftonbladet efter segern.

Annons

2024 var han tillbaka i programmet en andra gång. 

– Nu är det dags för mig att visa tittarna att jag kan spela det här spelet med tanke på att det inte sändes när jag var med sist, sa han till tidningen efter inspelningen.

Dock gick det inte lika bra den andra gången utan Ike Abika fick lämna tävlingen redan efter den första parceremonin.

MISSA INTE: Sveriges mästerkock höstsäsongen 2025: Deltagare & jury

Ike har varit med i Paradise Hotel två gånger. Senast 2024. Foto: Pontus Lundahl/TT
Ike har varit med i Paradise Hotel två gånger. Senast 2024. Foto: Pontus Lundahl/TT
Annons

Har Ikenna Abika varit med i Love Island?

Ja, Abika har varit med i Love Island Sverige. 

2023 var han med i tv-programmet, uppger Hänt.

MISSA INTE: Allt om Nicolai Cleve Broch: Morden i Sandhamn, fru och barn

Är Ikenna ”Ike” Abika med i Sveriges dummaste på TV4?

Annons

Ja, Ike medverkar i TV4:s nya satsning ”Sveriges dummaste”, som gjort succé i grannlandet.

Där tävlar han tillsammans med Tilda Törnqvist, Samir Badran, Anders Svensson, Suzanne Axell och Bathina Philipson för att nämna några.

LÄS MER: De tävlar i ”Sveriges dummaste”

Ike deltar i TV4:s tv-program "Sveriges dummaste". Foto: Pontus Lundahl/TT
Ike deltar i TV4:s tv-program "Sveriges dummaste". Foto: Pontus Lundahl/TT

Har Ikenna ”Ike” Abika flickvän?

Annons

Huruvida Abika har någon flickvän är i dagsläget inte känt.

LÄS MER: Allt om Bingo Rimér: Föräldrar, syskon, barn, flickvän & hus

Har Ike Abika barn?

Nej, Ike har inga barn i dagsläget.

Har Ike Abika Instagram?

Ja, på Instagram heter han @youknowike. På plattformen har han över 100 000 följare.

Har Ikenna Abika Tiktok?

Ja, på Tiktok har han samma användarnamn som på Instagram, nämligen @youknowike. På plattformen har han över 400 000 följare. 

MISSA INTE: TV4 byter ut Sveriges mästerkock mot Bonde söker fru

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:30
Livsstil
/ Hemmet

Nina, 43, visade upp unika hemmet i SVT: "Väldigt nervöst"

Idag
13:45
Nöje
/ TV

Allt om Ikenna Abika: Paradise Hotel och Sveriges dummaste

Idag
11:30
Nöje
/ TV

Sveriges mästerkock höstsäsongen 2025: Deltagare & jury

Igår
18:02
Nöje
/ TV

Tittarna i chock över bilden på Alexander Strandbergs rygg

Igår
14:30
Nöje
/ TV

Allt om Nicolai Cleve Broch: Morden i Sandhamn, fru och barn

Tisdag
20:00
Nöje
/ TV

TV4 byter ut Sveriges mästerkock mot Bonde söker fru

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons