En ny brittisk actionthrillerserie landar snart på SVT Play. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om "Torpeden".

Sommaren börjar lida mot sitt slut och förutom mörkare kvällar och lägre temperaturer innebär det också att höstens alla tv-program och serier sakta men säkert börjar dra igång.

I SVT har långkörare så som "Det sitter i väggarna" och "Vem bor här?" dragit igång, men för den som hellre vill ha sig en dos fiktion – och spännande sådan – väntar ett nytt brittiskt seriesläpp runt hörnet. "Torpeden" gör nämligen snart entré hos SVT Play.

Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om actionthrillerserien.

Foto: Jessica Gow/TT

När har Torpeden premiär på SVT Play?

"Torpeden" har premiär på SVT Play lördagen den 23 augusti.

Torpeden handling – finns det en trailer?

Så här beskriver SVT Play handlingen i "Torpeden", vars originaltitel är "The Assassin":

"När en pensionerad lönnmördare återförenas med sin son, som hon nästan förlorat kontakten med, hinner hennes farliga förflutna ikapp och tvingar dem ge sig ut på en desperat flykt tillsammans."



Nedan kan du se en trailer för serien.

Hur många avsnitt består Torpeden av?

"Torpeden" kommer att bestå av totalt sex avsnitt, men den som tänkt sträckkolla hela säsongen får vänta. Alla avsnitt släpps nämligen inte samtidigt.

Nedan kan du se när respektive avsnitt släpps:

23 augusti: Avsnitt 1 och 2

Avsnitt 1 och 2 30 augusti: Avsnitt 3

Avsnitt 3 6 september: Avsnitt 4

Avsnitt 4 13 september: Avsnitt 5

Avsnitt 5 20 september: Avsnitt 6

Freddie Highmore och Keeley Hawes. Foto: SVT/Prime Video/Two Brothers Pictures/All3Medi

Torpeden rollista – vilka skådespelare är med?

Huvudrollsinnehavarna i "Torpeden" är Freddie Highmore, känd från bland annat "Bates motel" och "The good doctor", och Keeley Hawes, som synts i tv-serier så som "Spooks" och "Line of duty".

Men också ett välbekant svenskt ansikte dyker upp i serien. Ingen mindre än David Dencik medverkar nämligen i "Torpeden".

Keeley Hawes. Foto: SVT/Prime Video/Two Brothers Pictures/All3Medi

Den huvudsakliga rollistan, som finns hos IMDb, där serien har ett betyg på 6,3 av tio, ser ut så här: