En ny säsong av "Idol" har börjat rulla i TV4 och i det andra avsnittet dyker ett – för vissa – välbekant ansikte upp i rutan: Joel Kosari. Kanske har du svårt att placera var du sett honom tidigare? Då har du kommit helt rätt.

Det var år 2004 som "Idol", baserat på ett brittiskt format som då gick under namnet "Pop Idol", hade premiär för första gången i Sverige.

Sedan dess har otaliga personer sökt till sångtävlingen och hittills har 20 deltagare gått vinnande ur TV4-programmet. Allra senast i raden av vinnare är Margaux Flavet, som golvade både jury och tittare förra året.

Margaux Flavet. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Och nu är det dags för ytterligare ett gäng amatörsångare att ställa sig framför juryn, bestående av Anders Bagge, Peg Parnevik, Ash Pournouri och Katia Mosally.

I premiäravsnittet, som sändes den 23 augusti, var det bland andra Love Stenmarck – son till sångerskan Hanna Hedlund och artisten Martin Stenmarck – som lyckades knipa en guldbiljett.

Martin Stenmarck och sonen Love Stenmarck år 2021. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Joel Kosari rör Peg Parnevik till tårar i Idol 2025

I säsongens andra avsnitt, som sänds i TV4 och TV4 Play den 30 augusti, ska fler guldbiljetter delas ut. Och en av de som dyker upp när det är dags för ännu en audition-dag är Albin Tingwall, som kom tvåa i tävlingen år 2022.

Men det är inte Albin som ska pröva lyckan i programmet igen. Med sig har han nämligen vännen Joel Kosari, 24.

– Jag har alltid velat göra det här, men jag har varit så nervös, konstaterar han innan kan kliver in i auditionrummet.

Joel Kosari. Foto: Skärmavbild/TV4/Idol

Väl framför juryn är det en pirrig – och minst sagt pratsam – Joel som bland annat berättar om utmaningarna han ställts inför som homosexuell uppvuxen i en kristen miljö, vilket rör Peg Parnevik till tårar.

– Asså wow, jag vill vara din vän. Nu hoppas jag att du kan sjunga också, säger hon, innan 24-åringen till slut tar ton.

Joel Kosari kniper en guldbiljett i Idol 2025

När Joel Kosari sjungit klart och juryn ska avlägga sin dom är de inte helt överens.

– Jag tror du har andra sidor som vi inte sett än. Jag vill se mer. Jag kommer säga ja, säger Peg Parnevik, och Katia Mosally är inne på spår:

– Jag tycker att du har ett extremt starkt id. Så jag kommer också säga ja.

Herrarna i juryn är emellertid inte helt sålda.

– I dag så räcker det inte hela vägen för mig. Det blir ett nej från mig nu, konstaterar Ash Pournouri.

Foto: Skärmavbild/TV4/Idol

Även Anders Bagge är, enligt egen utsago "inne på nej-spåret".

– Det är ju en sångtävling och jag blir lite... Du pratar bort allting. Du är sångare. Du är här för att sjunga först och främst. Det tycker jag att du ska anamma, säger han med en allvarsam blick.

– Det ska jag verkligen, svarar Joel.

– Då får du bevisa det när du kommer till slutaudition, säger Anders och räcker fram en guldbiljett, samtidigt som han ger ett skämtsamt löfte:

– Men snackar du sönder mig då, då kommer du åka ut.

Därför känner du igen Joel Kosari i Idol 2025

Såg du Joel Kosaris audition och tyckte att han såg lite bekant ut? Det finns en enkel förklaring till det.

Det är nämligen inte första gången 24-åringen från Umeå syns i tv. År 2021 var han en av deltagarna i "Big Brother". Men tiden i huset var tuff och efter en tid valde han att lämna programmet.

– Jag har gått fram och tillbaka, tänkt väldigt mycket på familj och vänner på utsidan. Jag har haft väldigt svårt att sova, gått runt och storbölat i slussen, poolrummet, vardagsrummet och uthuset. I dag kommer jag att lämna, sa han i programmet då, enligt Aftonbladet, och fortsatte vidare:

– Mycket av det beror på att jag saknar min familj. Jag måste fortsätta. Jag har väntat en vecka för att se att det här inte är något spontant, men det känns inte kul längre.