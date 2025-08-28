Oförglömliga Idol-auditions – minns du klassikerna?

Sedan "Idol" drog igång har det bjudits på skratt, tårar och virala klipp vi aldrig glömmer. Här är auditionerna som fortfarande lever kvar än i dag. Kommer du ihåg dem?

När man tänker tillbaka på Idol är det inte bara de fantastiska framträdandena som fastnar i minnet – utan även de unika och ibland oförglömliga audition-ögonblicken som har blivit lite av svensk historia inom tv.

Ikoniska Idol-auditions genom tiderna

Vilka uppträdanden kommer du ihåg? Låt oss backa bandet och ta det från början.

"Ring Ring" med Anna

Ingen kan väl ha glömt klassikern Anna som i sin audition sjöng "Ring Ring" med Abba? Hon sökte till Idol 2006 och hennes audition gick viral. Tyvärr fick hon ett nej av juryn, något som hon inte riktigt kunde acceptera.

Än i dag flödar det in nya kommentarer som undrar när hon ska göra en comeback.

Den "galna" auditionen

Eller vem glömmer killen som sjöng "Dragostea din tei" 2006? Det var ingen tvekan om att hans uppträdande minst sagt gick hem hos juryn. Kan det ha berott på energin han kom in med?

Pranket i Idol – blev du lurad?

Även den "nervösa" duon Jonathan och Martin som gjorde ett så kallat "prank" på Idol-juryn 2009. De två pojkarna tog verkligen publiken med storm, och än i dag är det personer som kommenterar det virala klippet.

Gick du på det?

"Pissråttor"

"Jag pissar på dem"... Ingen har väl glömt Patrik som gjorde en cover på "Die Mauer" med Ebba Grön. Juryn var inte helt såld på hans framträdande. Först tog han det väldigt bra – men sen brast det.

"Det är orimligt!"

Eller Kishti Tomitas legendariska fras… Som har blivit en tradition genom Idol-åren.

Idol har inte bara bjudit på underhållning, utan även introducerat nya talanger som fått stora namn musikvärlden.