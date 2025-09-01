Leif GW Persson är tillbaka på TV4 efter ett år på SVT, där han spelade in programmet "Veckan" med Camilla Kvartoft.
Nu syns 80-åringen i Nyhetsmorgon varje söndag för att diskutera aktuella krimfall, nu senast fallet Lucy Letby. Sjuksköterskan i Storbritannien, som dömdes för sju mord och sex mordförsök på för tidigt födda barn.
– Det är ett fascinerande fall. Ondskan finns där den absolut inte ska finnas, säger GW om fallet i Nyhetsmorgon.
Leif GW Persson om Camilla Läckberg: "Sårig relation"
Leif GW Persson hann också med att återförenas med Camilla Läckberg under sändningen i Nyhetsmorgon, och avslöjade att han inte alltid dragit jämt med deckardrottningen.
– I början var det inte så bra, vår relation var lite sårig som man säger, men så hittade vi ett gemensamt intresse. Ett kristet barnhem i Ukraina, som jag stött i många är ända sedan Krim 2014, säger han.
I dag är det andra tongångar mellan GW och Läckberg, efter hårda ansträngningar från den senare.
– Det tog mig 20 år att övertyga honom om hur trevligt vi skulle ha det tillsammans, men det gick till slut, säger hon.
