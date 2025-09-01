Leif GW Persson och Camilla Läckberg möttes i Nyhetsmorgon i TV4 på söndagen. Då avslöjade den kände kriminologen att de två inte alltid haft den bästa relationen.

Leif GW Persson är tillbaka på TV4 efter ett år på SVT, där han spelade in programmet "Veckan" med Camilla Kvartoft.

Nu syns 80-åringen i Nyhetsmorgon varje söndag för att diskutera aktuella krimfall, nu senast fallet Lucy Letby. Sjuksköterskan i Storbritannien, som dömdes för sju mord och sex mordförsök på för tidigt födda barn.

– Det är ett fascinerande fall. Ondskan finns där den absolut inte ska finnas, säger GW om fallet i Nyhetsmorgon.

Leif GW Persson om Camilla Läckberg: "Sårig relation"

Leif GW Persson hann också med att återförenas med Camilla Läckberg under sändningen i Nyhetsmorgon, och avslöjade att han inte alltid dragit jämt med deckardrottningen.

– I början var det inte så bra, vår relation var lite sårig som man säger, men så hittade vi ett gemensamt intresse. Ett kristet barnhem i Ukraina, som jag stött i många är ända sedan Krim 2014, säger han.

I dag är det andra tongångar mellan GW och Läckberg, efter hårda ansträngningar från den senare.

– Det tog mig 20 år att övertyga honom om hur trevligt vi skulle ha det tillsammans, men det gick till slut, säger hon.

