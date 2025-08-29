Så här kommer det digitala körkortet att fungera i praktiken

​Från 2030 ska alla EU-länder införa digitala körkort som kan sparas direkt i mobilen. Men vad händer om mobilen dör, försvinner eller blir stulen?

Det har Autoweek utrett.

Ett nytt sätt att visa legitimation

EU har beslutat att körkortet får en digital version som ska godkännas i alla medlemsländer. Det är inte bara en bild av ditt ordinarie körkort, utan snarare ett system som låter dig styra vilken information du vill dela.

När du exempelvis visar ditt körkort i kassan på Systembolaget behöver personalen bara se om du är över 18 år. De ser din bild, men inte ditt fulla personnummer eller annan känslig information.

– Du har mer kontroll över dina uppgifter än med dagens körkort, säger Ivo van der Werff på nederländska motsvarigheten till Transportstyrelsen.

Mindre risk för fusk och bedrägerier

Nuvarande körkort innehåller allt från namn till personnummer, vilket gör dem attraktiva för bedragare. Med den digitala varianten kan du dela minimalt med information, vilket enligt experterna gör missbruk svårare.

– Risken för identitetsstöld minskar rejält, menar Bas Timmermans som leder arbetet med körkort på RDW.

Dessutom är det redan klart att systemet blir internationellt gångbart. En särskild global standard, en ISO-norm, har tagits fram, något som ökar chansen att körkortet i mobilen på sikt accepteras över hela världen.

Så funkar det att skaffa det

Hur ansökan ska gå till är ännu inte helt fastslaget, men planen är att första gången ske via kommunen, precis som i dag. Därefter kan körkortet lagras i en så kallad ID-plånbok i mobilen. Där kan även andra handlingar, som examen eller digitalt registreringsbevis, samlas.

Det fysiska kortet försvinner dock inte. Alla som vill får behålla det plastkort som gäller i dag, och många kommer ha båda varianterna, precis som med bankkort.

Vad händer om mobilen dör?

En av de stora frågorna handlar om vad som händer om mobilen slocknar just när polisen vill se körkortet.

– Då får du ladda mobilen eller ha ett fysiskt körkort som backup, säger Timmermans.

Om mobilen blir stulen finns det också möjlighet för myndigheterna att på andra sätt kontrollera om du har körkort.

Körkortet får längre livslängd

Det digitala körkortet ska i normalfallet gälla i 15 år. I Parallellt utvecklas även ett digitalt registreringsbevis som kan sparas i samma mobilplånbok.

EU:s beslut innebär alltså att framtidens körkort mer eller mindre blir till en app på mobilen.