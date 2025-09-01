Dessa pass blir ogiltiga den 1 oktober: ”Agera i tid”

Under pandemin valde vissa länder att förlänga vissa personers pass som höll på att löpa ut snarare än att byta ut dem.
Passen blir ogiltiga 1 oktober
De så kallade pandemipassen blir dock ogiltiga från och med den 1 oktober 2025, uppger Migrationsverket.
"Från och med 1 oktober 2025 kommer Migrationsverket inte att bevilja uppehållskort, uppehållsstatus eller uppehållstillstånd för studier, besök, familjeanknytning eller arbete om du har ett förlängt pass, och du kommer inte att kunna resa in i Sverige med ett förlängt pass", redogör myndigheten för på den egna hemsidan.
– Det är viktigt att man agerar i tid, säger Carl Bexelius, rättschef vid Migrationsverket, till Aftonbladet.
Därför införde man "pandemipassen"
Bakgrunden till att man valde att förlänga befintliga pass istället för att göra nya var att många länder och ambassader fick materialbrist och således inte kunde skapa nya.
Lösningen blev då att man förlängde passen med en stämpel eller klistermärke.
– Vi går tillbaka till det som var den svenska lagstiftningens ursprungliga syfte. Vilket är att ha koll på vilka som befinner sig i och reser in i Sverige.
Det händer om du inte förnyar ditt pass
Skulle man inte förnya sitt pass kan man exempelvis inte få tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.
– Alla som befinner sig i Sverige behöver inte ha ett pass, till exempel personer som har ett permanent uppehållstillstånd eller personer som har flykting- eller alternativ skyddsstatus. Men att ha ett pass är ett krav för att få tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige när det gäller andra grunder än skydd. Annars kan Migrationsverket inte bevilja ansökan om tillstånd, vilket innebär att man då inte har rätt att vara i Sverige och då kan man utvisas, säger Bexelius till tidningen.