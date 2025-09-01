Dessa pass blir ogiltiga den 1 oktober: ”Agera i tid”

Från och med den 1 oktober träder en förändring i kraft som innebär att vissa pass blir ogiltiga.

Under pandemin valde vissa länder att förlänga vissa personers pass som höll på att löpa ut snarare än att byta ut dem.

Passen blir ogiltiga 1 oktober

De så kallade pandemipassen blir dock ogiltiga från och med den 1 oktober 2025, uppger Migrationsverket.

"Från och med 1 oktober 2025 kommer Migrationsverket inte att bevilja uppehållskort, uppehållsstatus eller uppehållstillstånd för studier, besök, familjeanknytning eller arbete om du har ett förlängt pass, och du kommer inte att kunna resa in i Sverige med ett förlängt pass", redogör myndigheten för på den egna hemsidan.

– Det är viktigt att man agerar i tid, säger Carl Bexelius, rättschef vid Migrationsverket, till Aftonbladet.

Därför införde man "pandemipassen"

Bakgrunden till att man valde att förlänga befintliga pass istället för att göra nya var att många länder och ambassader fick materialbrist och således inte kunde skapa nya.

Lösningen blev då att man förlängde passen med en stämpel eller klistermärke.

– Vi går tillbaka till det som var den svenska lagstiftningens ursprungliga syfte. Vilket är att ha koll på vilka som befinner sig i och reser in i Sverige.

Det händer om du inte förnyar ditt pass

Skulle man inte förnya sitt pass kan man exempelvis inte få tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.