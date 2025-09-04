Nyheter24
Race across the world Sverige säsong 2: Deltagare och plats

Publicerad: 4 sep. 2025, kl. 16:58
Här är alla deltagare i Race across the world och programledaren Kristin Kaspersen.
Här är alla deltagare i Race across the world och programledaren Kristin Kaspersen. Foto: Foto: Linus Hallsénius / Warner Bros. Discovery

Äntligen är "Race across the world Sverige" säsong 2 här. Men vilka är deltagarna? Nyheter24 listar alla som är med i programmet.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Kristin Kaspersen, Malin Gramer, Sofia Wistam, Tobbe Trollkarl, Anders Öfvergård, Magdalena Forsberg

"Race across the world Sverige" hade premiär förra året och blev en tittarsuccé. Nu är det återigen dags för ett gäng kända personer att tävla i det populära programmet, som sänds i kanal5 och HBO Max.

I "Race across the world" gäller det för deltagarna att ta sig från en punkt till en annan på en väldigt tajt budget, utan vare sig smartphone eller kreditkort. 

Programledare är Kristin Kaspersen

– Den första säsongen överträffade alla våra förväntningar – och publiken gillade den lika mycket som vi! I år tar vi äventyret till en ny nivå med nya destinationen Asien och åtta nya deltagare. Varma och roliga vinnarskallar hela bunten, och dessutom Kristin som programledare även denna gång, säger Ulrika Bokstad, exekutiv producent för Race Across The World Sverige på Warner Bros. Discovery, i ett pressmeddelande.

När börjar "Race across the world Sverige" säsong 2?  

"Race across the world" säsong 2 hade premiär den 5 september 2025. Programmet går att se på Kanal 5 och strömningssajten Max.

Inspelningsplats för "Race across the world Sverige" säsong 2

"Race across the world börjar i Vietnam. Deltagarna ska sedan färdas 7 300 kilometer genom Asien till Bali. 

Hur länge pågår "Race across the world Sverige"

Lagen tävlar i omkring 40 dagar i programmet "Race across the world". 

"Race across the world Sverige" säsong 2 2025: Deltagare i säsongen 

Vilka är de ressugna deltagarna i "Race across the world" säsong 2?

Malin Gramer och Sofia Wistam

Programledarna Malin Gramer, 47, och Sofia Wistam, 59, bildar par i "Race across the world Sverige" säsong 2.  

Malin Gramer och Sofia Wistam. Foto: Linus Hallsénius / Warner Bros. Discovery
Malin Gramer och Sofia Wistam. Foto: Linus Hallsénius / Warner Bros. Discovery

Tobbe Blom och Anders Öfvergård

Trollkarlen Tobbe Blom, 49, och Anders "Arge snickaren" Öfvergård, 57, tävlar ihop i programmet.

Tobbe Blom och Anders Öfvergård. Foto: Linus Hallsénius / Warner Bros. Discovery
Tobbe Blom och Anders Öfvergård. Foto: Linus Hallsénius / Warner Bros. Discovery

Magdalena Forsberg och Tobias Karlsson

Magdalena Forsberg, skidskytt och tv-personlighet, 58, och dansaren Tobias Karlsson, 48, bildar par i programmet.

Magdalena Forsberg och Tobias Karlsson. Foto: Linus Hallsénius / Warner Bros. Discovery
Magdalena Forsberg och Tobias Karlsson. Foto: Linus Hallsénius / Warner Bros. Discovery

Fredrik Hallgren och Bjarne Hallgren

Komikern Fredrik Hallgren, 51 tävlar i programmet med sin bror Bjarne Hallgren, 53.

Fredrik Hallgren och Bjarne Hallgren. Foto: Linus Hallsénius / Warner Bros. Discovery
Fredrik Hallgren och Bjarne Hallgren. Foto: Linus Hallsénius / Warner Bros. Discovery

