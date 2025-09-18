”Det sitter i väggarna” försvinner tillfälligt ur tv-tablån

Undrar du varför "Det sitter i väggarna", som hade säsongspremiär den 24 augusti, inte sänds som vanligt? Nyheter24 har frågat SVT vad uppehållet beror på.

Under vintern 2015 hade "Det sitter i väggarna" premiär i SVT. Svenska folket fick då bekanta sig med byggnadsantikvarien Erika Åberg som, då tillsammans med historikern Christopher O'Regan, reste land och rike runt för att sedan ta med både tittare och husägare på en historisk resa.

Med hjälp av historiska dokument får ägarna ta del av hur byggnaden förändrats genom decennierna – och ibland till och med seklen – samt vilka som levt i huset tidigare.

Christopher O'Regan och Erika Åberg år 2015. Foto: Bertil Ericson/TT

Och tv-programmet har sannerligen varit en succé – något som blev särskilt tydligt när SVT, år 2020, meddelade att "Det sitter i väggarna" skulle pausas på obestämd tid.

– Serien har en stor dragkraft på den äldre tittarna men har varit lite svag bland yngre, när man tittar demografiskt. Vi tittar hela tiden på vår största utmaning på SVT och det är faktiskt att nå de unga tittarna, uppgav Micael Lekberg, SVT:s programchef i Malmö, till Aftonbladet då.

Reaktionerna efter beskedet lät inte vänta på sig. För Nyheter24 har Åberg tidigare berättat om hur tittarna engagerade sig för att programmet inte skulle försvinna:

– De bemödade sig att mejla, kommentera på sociala medier, skriva brev, göra protestlistor och skicka insändare när programmet var nedläggningshotat. Vi visste att det var många som tittade, men blev överrumplade av kärleken de visade till programmet!

MISSA INTE: Det sitter i väggarna anmäls efter Wollters otrohetsskandal

Foto: Claudio Bresciani/TT

Kärleken och engagemanget gav utdelning. Senare backade kanalen från planerna på att lägga "Det sitter i väggarna" på is.

– Efter ett massivt engagemang med mängder av välformulerade kärleksförklaringar till programmet Det sitter i väggarna så inser vi att tittarna vill ha mer och vi gör därför ytterligare en helt ny säsong av programmet, sa Anton Glanzelius, programbeställare för underhållning på SVT, till Expressen då.

Elfte säsongen av SVT-programmet drog igång i augusti

Nu är programmet, där antikexperten Rickard Thunér ersatt Christopher O'Regan sedan några år tillbaka, inne på sin elfte säsong. Söndagen den 24 augusti var det dags för säsongspremiär och årets upplaga skiljer sig lite från tidigare förlagor.

Annons

I årets program är det nämligen välkända svenska profiler – däribland träningsprofilen Malin Berghagen och fotografen Bingo Rimér samt tv-profilen Julia Franzén – som medverkar och visar upp sina hem.

Malin Berghagen och programledaren tillika antikexperten Rickard Thunér. Foto: SVT

Julia Franzén och Bingo Rimér. Foto: SVT

Men hängivna och uppmärksamma "Det sitter i väggarna"-tittarna har kanske märkt att det inte kom något nytt program i söndags? Istället visade SVT det nya underhållningsprogrammet "Spelet" klockan 20.00.

Och faktum är att det inte blir något nytt avsnitt nu på söndag, den 21 september, – eller söndagen efter det – heller.

Därför har "Det sitter i väggarna" uppehåll

Det dröjer faktiskt fram till tisdagen den 30 september innan "Det sitter i väggarna är tillbaka i tv-rutan. Det är, med andra ord, ett tre veckor långt uppehåll.

Annons

Erika Åberg och Rickard Thunér. Foto: SVT

Nyheter24 frågade SVT vad pausen beror på och hur det kommer sig att man byter sändningsdag från söndag till tisdag.

"Ett sent produktionsbeslut, om att göra en kändisversion av 'Det sitter i väggarna', fattades när höstens tablå i stort sett redan var fastställd. Därför får programmet hoppa lite i tablån och göra ett kortare uppehåll innan det återkommer på tisdagar. Men 'Det sitter i väggarna' är ett etablerat och uppskattat program och vi är övertygade om att publiken hittar tillbaka efter uppehållet", skriver kanalen i ett mejl.