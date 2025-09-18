"Billionaires bunker" har premiär på Netflix. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om den nya tv-serien.

Hösten är här och som bekant innebär det en hel del premiärer, både på linjär tv och hos de stora streamingtjänsterna.

Så är också fallet på Netflix. På senare tid har till exempel den hajpade "Halva Malmö består av killar som dumpat mig", som är baserad på Amanda Romares bok, haft premiär och just nu ligger den i topp bland de mest tittade Netflix-serierna i Sverige.

I dagarna har också den omtalade thriller-miniserien "Black rabbit", med giganterna Jude Law och Jason Bateman i huvudrollerna, premiär.

Jason Bateman och Jude Law. Foto: CJ Rivera/AP/TT

I samma veva kommer den spanska thrillerserien "Billionaires bunker", som i en Variety-intervju med Netflix innehållschef i Spanien och Portugal, Diego Álvalos, beskrivits som "den mest ambitiösa serien" han någonsin sett produceras i spansk historia.

Men vad handlar egentligen serien om, vilka skådisar är med och när landar produktionen på Netflix? Nyheter24 reder ut allt om produktionen, vars skapare också ligger bakom succéserien "La casa de papel".

När har Billionaires bunker premiär på Netflix?

"Billionaires bunker" har premiär på Netflix torsdagen den 19 september.

Billionaries bunker handling – finns det en trailer?

I tv-serien får vi, enligt Netflix, följa en grupp miljardärer som, på grund av en stundande global konflikt, tar skydd i den lyxiga bunkern Kimera Underground Park.

I det exklusiva, men klaustrofobiska, tillhållet under jord kommer en gammal familjefejd upp till ytan, vilket testar allas psyken.

Hur många avsnitt består Billionaires bunker av?

Enligt IMDb kommer "Billionaires bunker" att bestå av åtta avsnitt. Exakt hur långa avsnitten kommer att vara är oklart än så länge.

Billionaires bunker rollista – vilka skådespelare är med?

Nyfiken på vilka skådespelare som kommer att medverka i "Billionaires bunker"? Enligt The Movie Database ser den huvudsakliga rollistan ut så här: