Här spårar det ur i Nyhetsmorgon – Soraya Lavasani: ”Skäms"

Ett ämne i måndagens TV4:s Nyhetsmorgon, fick programledaren Soraya Lavasani att gömma sig bakom manuspappren.

Varje morgon, sedan 25 år tillbaka, rullar Nyhetsmorgon ut i TV4. Här blandas allvarliga ämnen med mer lättsamma sådana, ihop med trav, matlagning och nyheter.

En som varit programledare sedan starten är Steffo Törnquist, och det märks att han är bekväm i sin roll i rutan.

Steffos snuskiga fråga i Nyhetsmorgon

När Nymo nyligen hade besök av Dennis och Jannika Svensson från årets säsong av SVT-programmet "Gift vid första ögonkastet”, passade Steffo på att dra till med en riktigt fräck fråga: nämligen när paret var intima för första gången under inspelningen.

– Ja... det beror ju på. Vi sover ju med varandra, säger Jannika Svensson i Nyhetsmorgon och fortsätter:

– Kan vi ta det i pausen? Nej, men vi blev ju gravida redan i andra veckan av experimentet men sen fick vi missfall en månad efter experimentet var färdigt. Så svaret på din fråga är andra veckan.

I dag är paret fortfarande gifta, och har en son som heter Leon som föddes i juli i år.

Soraya Lavasani får skämmas i direktsändning i TV4

En som inte varit med riktigt lika länge är Soraya Lavasani, även om hon får ses som en rutinerad räv hon med. Sedan 2013 har hon mött tittarna i ottan för att leda dem genom Nyhetsmorgons sändningar.

Men även om man varit programledare i över tio år, så kommer det stunder som inte är helt bekväma. Det hände Soraya Lavasani på måndagsmorgonen.

Inte nog med att komikern Per Andersson var på besök och kuppade sig in i rutan till höger och vänster.

Inte en lugn stund när komikern Per Andersson är på besök i Nyhetsmorgon. Skärmavbild: TV4

När Soraya Lavasani och Anders Pihlblad pratade med programledarna för Nyhetsdagen, visade det sig att ett av programmets teman för dagen var "guilty pleasures".

Och det visade sig att Lavasani hade ett "guilty pleasure" som hon helst inte hade velat dela med sig av.

– Ja har jag, men jag vill inte säga, säger hon och fortsätter:

– Ibland så tittar jag på "Glamour" (amerikansk tv-serie, som nu är inne på sin 37:e säsong, reds anm.), och skäms lite när jag tittar på det.

– Ibland tittar jag på Glamour o skäms inte, kontrar Anders Pihlblad.