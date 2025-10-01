Robinson 2025: Deltagare i höstsäsongen 2025

Robinson 2025: Alla deltagare i höstsäsongen 2025
Den 2 oktober 2025 har höstsäsongen premiär av Robinson 2025. I höstens säsong kommer tre lagkaptener att mötas för att välja ut vilka de vill ha med i sina lag. Här är alla deras deltagare som kommer medverka.
Nytt för i år är även att Martin Järborg, 46, kliver in i rollen som programledare.
– Bland de här överlevarna finns det många överraskningar. Jag vill verkligen inte spoila, men räkna med ett gäng tappa hakan-ögonblick under säsongen. Dispyter, svek och oväntade tävlingsvinnare. Och en del livsfilosofi på ett hörn, säger Järborg i ett pressmeddelande.
Då har Robinson 2025 premiär
Robinson 2025 har premiär den 2 oktober och går att ses på TV4 och TV4 Play.
Akink Saleh deltagare i Robinson 2025: Ålder, personliga sak och yrke
Akink Saleh är en av lagkaptenerna i höstsäsongen av Robinson. Hon är 31 år från Malmö och jobbar som kommunikatör. Hennes personliga sak är en pincett.
Emilly Lindberg deltagare i Robinson 2025: Ålder, personliga sak och yrke
Emilly Lindberg är en av lagkaptenerna i höstsäsongen av Robinson. Hon är 34 år och från Varmdö. Hon jobbar som egenföretagare och hennes personliga sak är en gummihammare.
Jacob Wandrell deltagare i Robinson 2025: Ålder, personliga sak och yrke
Jacob Wandrell är en av lagkaptenerna i höstsäsongen av Robinson. Han är 37 år från Stockholm och jobbar som personlig tränare. hans personliga sak är essential oil.
Deltagare i Robinson 2025: Matteo Pasero, 23 år, Gävle, projektledare
Matteo Paseros personliga sak: Bouleset.
Kevin Saritas, 23 år, Uppsala, instruktör på escape room
Kevin Saritas personliga sak: sarong.
Ebba Feldhoff, 26 år, Stockholm personlig tränare
Ebba Feldhoffs personliga sak: proteinpulver.
Samuel ”Nutti” Stenman, 26 år, Göteborg, riggare
Samuel ”Nutti” Stenmans personliga sak: slangbella.
Emma Sundstedt, 26 år, Stockholm, kontorskoordinator
Emma Sundstedts personliga sak: öronproppar.
Charlie Lindell Beskow, 29 år, Stockholm, egen företagare
Charlie Lindell Beskows personliga sak: cyklop & snorkel.
Jasmine Mathiasson, 31, Helsingborg, restaurangchef
Jasmine Mathiassons personliga sak: ansiktsrengöring.
Ania Mierzejewska, 32 år, Göteborg, tandläkare
Ania Mierzejewskas personliga sak: beachvolleyboll.
Agust Helgason, 34 år, Uddebo, tältentreprenör
Agust Helgasons personliga sak: virkad stubbe.
Johan Ekström, 35 år, Stockholm, butikschef
Johan Ekströms personliga sak: engångskamera.
Diana Akela, 36 år, Stockholm, försäkringsspecialist
Diana Akelas personliga sak: läppglans.
Ann-Helene Svahn, 40 år, Falköping, stödassistent
Ann-Helene Svahns personliga sak: trasmatta.
René Cautin Yanez, 47 år, Malmö, elektriker, personlig sak: träningsband
René Cautin Yanez personliga sak: träningsband.
Salah Bakir, 54 år, Göteborg, behandlingsassistent
Salah Bakirs personliga sak: Macawis.
Carin Raabe, 55 år, Sävedalen, fastighetschef
Carin Raabes personliga sak: hink.
Susanne Persson, 55 år, Lidköping, egen företagare
Susanne Perssons personligs sak: bivax.
Anna Wickman Aronsson, 56 år, Torslanda, hemmafru
Anna Wickman Aronssons personliga sak: soja.
Ulf Forsberg, 70 år, Vännäs/Umeå, pensionär
Ulf Forsbergs personliga sak: morgonrock.