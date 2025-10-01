Robinson 2025: Deltagare i höstsäsongen 2025

Den 2 oktober har höstsäsongen av Robinson premiär på TV4 och TV4 Play. Här är alla deltagare i höstsäsongen 2025.

Robinson 2025: Alla deltagare i höstsäsongen 2025

Den 2 oktober 2025 har höstsäsongen premiär av Robinson 2025. I höstens säsong kommer tre lagkaptener att mötas för att välja ut vilka de vill ha med i sina lag. Här är alla deras deltagare som kommer medverka.

Nytt för i år är även att Martin Järborg, 46, kliver in i rollen som programledare.

– Bland de här överlevarna finns det många överraskningar. Jag vill verkligen inte spoila, men räkna med ett gäng tappa hakan-ögonblick under säsongen. Dispyter, svek och oväntade tävlingsvinnare. Och en del livsfilosofi på ett hörn, säger Järborg i ett pressmeddelande.

Då har Robinson 2025 premiär

Robinson 2025 har premiär den 2 oktober och går att ses på TV4 och TV4 Play.

Akink Saleh deltagare i Robinson 2025: Ålder, personliga sak och yrke

Akink Saleh är en av lagkaptenerna i höstsäsongen av Robinson. Hon är 31 år från Malmö och jobbar som kommunikatör. Hennes personliga sak är en pincett.

Foto: Calle Hjortzberg/TV4

Emilly Lindberg deltagare i Robinson 2025: Ålder, personliga sak och yrke

Emilly Lindberg är en av lagkaptenerna i höstsäsongen av Robinson. Hon är 34 år och från Varmdö. Hon jobbar som egenföretagare och hennes personliga sak är en gummihammare.

Jacob Wandrell deltagare i Robinson 2025: Ålder, personliga sak och yrke

Jacob Wandrell är en av lagkaptenerna i höstsäsongen av Robinson. Han är 37 år från Stockholm och jobbar som personlig tränare. hans personliga sak är essential oil.

Deltagare i Robinson 2025: Matteo Pasero, 23 år, Gävle, projektledare

Matteo Paseros personliga sak: Bouleset.

Kevin Saritas, 23 år, Uppsala, instruktör på escape room

Kevin Saritas personliga sak: sarong.

Ebba Feldhoff, 26 år, Stockholm personlig tränare

Ebba Feldhoffs personliga sak: proteinpulver.

Samuel ”Nutti” Stenman, 26 år, Göteborg, riggare

Samuel ”Nutti” Stenmans personliga sak: slangbella.

Emma Sundstedt, 26 år, Stockholm, kontorskoordinator

Emma Sundstedts personliga sak: öronproppar.

Charlie Lindell Beskow, 29 år, Stockholm, egen företagare

Charlie Lindell Beskows personliga sak: cyklop & snorkel.



Jasmine Mathiasson, 31, Helsingborg, restaurangchef

Jasmine Mathiassons personliga sak: ansiktsrengöring.



Ania Mierzejewska, 32 år, Göteborg, tandläkare

Ania Mierzejewskas personliga sak: beachvolleyboll.



Agust Helgason, 34 år, Uddebo, tältentreprenör

Agust Helgasons personliga sak: virkad stubbe.



Johan Ekström, 35 år, Stockholm, butikschef

Johan Ekströms personliga sak: engångskamera.



Diana Akela, 36 år, Stockholm, försäkringsspecialist

Diana Akelas personliga sak: läppglans.

Ann-Helene Svahn, 40 år, Falköping, stödassistent

Ann-Helene Svahns personliga sak: trasmatta.

René Cautin Yanez, 47 år, Malmö, elektriker, personlig sak: träningsband

René Cautin Yanez personliga sak: träningsband.



Salah Bakir, 54 år, Göteborg, behandlingsassistent

Salah Bakirs personliga sak: Macawis.

Carin Raabe, 55 år, Sävedalen, fastighetschef

Carin Raabes personliga sak: hink.

Susanne Persson, 55 år, Lidköping, egen företagare

Susanne Perssons personligs sak: bivax.

Anna Wickman Aronsson, 56 år, Torslanda, hemmafru

Anna Wickman Aronssons personliga sak: soja.

Ulf Forsberg, 70 år, Vännäs/Umeå, pensionär

Ulf Forsbergs personliga sak: morgonrock.