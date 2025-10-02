Monster: The Ed Gein Story med Charlie Hunnam som mördaren Ed Gein spås bli Netflix nya skräcksuccé. Här är allt du vill veta om serien: Skådespelare, handling, trailer och om det kommer en ny säsong.

Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Ed Kemper och Ed Gein. Det är kanske några av Amerikas mest kända mördare. Men frågan är om inte den sistnämnde – Ed Gein – var den mest spektakulära av dom.

Då inte sett till antalet offer eftersom det är oklart om Ed Gein faktiskt dödade fler än två personer, och gränsen för att kallas seriemördare är vid tre offer.

Utan snarare hur Ed Gein levde ut sina nekrofila böjelser genom att gräva upp gravar för att kunna göra möbler och kläder av döda människor.

Enligt boken Edward Gein America's most bizarre murderer av Robert H Gollmar så gjorde polisen en rad otäcka fynd under husrannsakan hos Gein:

En sopkorg gjord av människohud

Flera stolar klädda i människohud

Mänskliga skallar uppsatta som sängstolpar

Skålar gjorda av mänskliga skallar

En korsett gjord av en kvinnlig torso

Leggings gjorda av mänsklig hud

Olika masker gjorda av mänsklig hud

Fyra näsor

Nio vaginor i en skokartong

Ett bälte gjort av kvinnliga bröstvårtor

Ett par läppar som flärp till ett persiennsnöre

En lampskärm gjord av hud från ett mänskligt ansikte

En del av det som hittades under polisens tillslag hos Ed Gein. Bilderna är censureade av Nyheter24. Bildkälla: Stella Pictures.

De makabra upptäckterna inspirerade senare några av populärkulturens mest kända mördare, så som den flamboyanta mördaren Jame Gumb aka Buffalo Bill i När Lammen tystnar, men Ed Gein inspirerade också karaktären Norman Bates i Alfred Hitchcocks Psycho och Leatherface i Texas Chainsaw Massacre, har Biography skrivit.

Texas Chainsaw Massacre, eller Motorsågsmassakern som den heter på svenska, skrämde slag på en hel generation. Bildkälla: Stella Pictures.

Den sömnadskunniga, fiktiva seriemördaren Jame "Buffalo Bill" Gumbs i När lammen tystnar inspirerades också av Ed Gein. Bildkälla: Stella Pictures

När Netflix nu släpper den efterlängtade, tredje säsongen av Monster så har turen alltså kommit till Ed Gein. Här har Nyheter24 samlat de vanligaste frågorna som googlas om den nya serien på Netflix som lär göra att publiken ligger sömnlös många nätter framöver...

Ed Gein efter att han greps 1957. Bildkälla: Stella Pictures.

Är Monster: The Ed Gein Story baserad på verkliga händelser?

Ja, Monster: The Ed Gein Story, som är skapad av Ryan Murphy och Ian Brennan är baserad på Ed Geins liv och de mord och gravskändningar han blev känd för. I serien så är inte fokus bara på om monster föds så eller skapas, utan ännu en aspekt i serien handlar om varför vi som publik dras till sådana här serier, skriver Tu Dum.

I Monster: The Ed Gein Story är den springande punkten; föds vi onda eller skapas monster? Här Ed Gein som 9-åring. Bildkälla: Stella Pictures

Första sidan av tidningen Oshkosh Daily Northwestern den 18 november 1957. Bildkälla: Stella Pictures.

Monster: The Ed Gein Story rollista – vilka skådespelare är med?

Charlie Hunnam som seriemördaren Ed Gein

Laurie Metcalf som Augusta Gein, Ed Geins mamma

Suzanna Son som Adeline Watkins, en kvinna som Ed Gein dejtar

Den verkliga Adeline Watkins blev kär i Ed Gein och planerade bröllop med honom. Hon beskrev honom som en "snäll och söt man". Bildkälla: Stella Pictures.

Tom Hollander som Alfred Hitchcock

Vicky Krieps som Ilse Koch, en nazistisk krigsbrottsling

Olivia Williams som Alma Reville, en brittisk manusförfattare och hustru till Hitchcock

Lesley Manville som Bernice Worden, Ed Geins sista offer

Joey Pollari som Anthony Perkins, den skådespelare som spelar Norman Bates in Psycho

Charlie Hall som polisen Worden

Tyler Jacob Moore som sheriffen Schley

Addison Rae som Evelyn Hartley, en Amerikansk tonåring som mystiskt försvann

Will Brill som Tobe Hooper, den regissör som gjorde Texas Chainsaw Massacre

Robin Weigert som Enid Watkins

I en intervju med Tu Dum har Charlie Hunnam, mest känd för sin roll som Jax i Sons of Anarchy, berättat hur han förberedde sig på rollen som Ed Gein. Hunnam slukade varenda bok om Ed Gein, men ingenting kändes riktigt rätt. Böckerna var helt enkelt uselt skrivna, säger Hunnam till Tu Dum.

Han vände sig då till själva originalkällan: Ed Gein.

– Jag lyckades få tag i den enda inspelningen av Ed Gein, som gjordes två dagar efter att han greps. Det är intervju med honom på ungefär en timme och 10 minuter, samtidigt som han är i häktet. Mycket av hans musikalitet, hur han böjer ord och vilka ord han använder, och var hans energi fanns, jag lyckades extrahera det från intervjun, säger Charlie Hunnam till Tu Dum.

Monster: The Ed Gein Story avsnitt – hur många avsnitt finns det?

Enligt filmdatabasen Imdb så utgörs Monster: The Ed Gein Story av åtta avsnitt.

När är det premiär för Monster: The Ed Gein Story på Netflix?

Premiären av Monster: The Ed Gein Story är den 3 oktober på Netflix.

Ed Gein 1957. Bildkälla: Stella Pictures.

Finns det någon trailer till Monster: The Ed Gein Story?

Ja, i Monster: Ed Gein Story så får tittarna följa hur isolering, en psykos och en totalt osund besatthet av sin mamma Augusta leder Ed Gein till att börja mörda – och även att börja göra dräkter och masker av människokroppar.

Charlie Hunnam som Ed Gein. Bildkälla: Stella Pictures.

Charlie Hunnam som Ed Gein i Netflix nya storsatsning. Bildkälla: Netflix

Trailern har väckt starka reaktioner, och även blivit omskriven då Charlie Hunnam bryter det som kallas för Brechts fjärde vägg – alltså när en skådespelare plötsligt pratar direkt till publiken. När Netflix delade trailern på Youtube i slutet av september så rasade reaktionerna snabbt in.

"Jag älskar repliken "Du är den som inte kan titta bort" när han tittar in i kameran, det är rakt av Netflix som säger att även fast du äcklas av det här så kommer du ändå titta"

"Den här serien kommer att chocka folk. Ed Gein var en sjuk jävel"

"Silence of the Lambs. Psycho. Texas Chainsaw Massacre. Allt hände på grund av den här dåren. Jag kan knappt bärga mig"

"Trodde aldrig att han skulle spela en karaktär som får Jax (Hunnams karaktär i Sons of Anarchy, reds. anm) relation med hans mamma att verka sund"

"Från den här trailern så ser det ut som ett mästerverk"

"Det här måste vara den mest intensiva trailern jag sett"

"Det här är den mörkaste trailer jag har sett"

"En av dom bästa trailers jag har sett"

Många tittare har reagerat på sången som är i trailern. Det är Pet Shop Boys It's a sin i en ny remix av Bryce Miller som heter Monster Mix, har Pet Shop Boys skrivit på sin hemsida.

Kommer det en säsong 4 av Monster: The Ed Gein Story?

Det här är den tredje säsongen av antologin Monster. Den första säsongen handlade om Jeffrey Dahmer, som spelades av Evan Peters. Den andra säsongen handlade om bröderna Erik och Lyle Menendez, där Javier Bardem spelade José Menendez.

En fjärde säsong av Monster är planerad, och kommer då att fokusera på Lizzie Borden som i slutet av 1800-talet anklagades för att ha dödat sina föräldrar med en yxa. Ella Beatty kommer att spela rollen som Lizzie Borden, har Netflix uppgett.