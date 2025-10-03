Adeline Watkins pekades ut som Ed Geins flickvän: "Snäll"

– Jag älskade honom och gör det fortfarande.

Det ska Adeline Watkins, som pekades ut som mördaren och gravplundraren Ed Geins stora kärlek, ha sagt i en intervju efter hans gripande. Men kort därpå tog det hela en ny vändning.

Krimdramaserien "Monster", skapad av Ryan Murphy and Ian Brennan och producerad av Netflix, är en så kallad antologi. Varje säsong fokuserar på en eller flera personer vilka begått monstruösa kriminella handlingar. I säsong ett porträtteras seriemördaren Jeffrey Dahmer och i den andra säsongen är det bröderna Lyle och Erik Menendez som är föremål för serien.

– Jag tycker det är fascinerande att skriva om det här ämnet, som egentligen handlar om att ställa frågan: Är monster skapade, eller födda så?, har Murphy sagt till Netflix Tudum tidigare.

Första säsongen av "Monster" handlade om Jeffrey Dahmer, här till vänster. Foto: AP/TT

Bröderna Menendez, som stod i fokus i den andra "Monster"-säsongen, ifrågasatte produktionen. Foto: Nick Ut/AP/TT

Bägge tidigare säsonger har seglat upp som tittarfavoriter på streamingtjänsten, samtidigt som de också fått utstå kritik. Faktum är att bröderna Menendez, som i motsats till Dahmer är vid liv i dag, ifrågasatte produktionen, vilken också ledde till en hätsk debatt om hur brödernas skuld kontra offerroll framställdes av serieskaparna. Murphy har avfärdat kritiken och sagt sig vara van vid starka åsikter och reaktioner.

– Jag har skrivit, regisserat och skapat provokativa saker i 22 år. Det har varit så under hela min karriär. Jag antar att jag dras till att förstå mörker, vilket jag tror både attraherar och upprör folk, har han sagt till Netflix Tudum.

Suzanna Son spelar Ed Geins "flickvän" Adeline Watkins

Och nu är det dags för Brian Murphy att väcka känslor igen. Den 3 oktober är det nämligen premiär för den tredje säsongen i ordningen, som kommer att handla om mördaren och gravplundraren Ed Gein. I "Monster: The Ed Gein story" är det Charlie Hunnam som axlar huvudrollen och som ska porträttera den man som kom att kallas "slaktaren från Plainfield".



Annons

Charlie Hunnam, som spelar Ed Gein i den tredje säsongen av "Monster", och Brian Murphy. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Andra skådespelare som medverkar i serien är till exempel Laurie Metcalf, som spelar mördarens mamma Augusta Gein, och Lesley Manville, som spelar ett av Geins offer Bernice Worden. En omtalad person, som fick en hel del uppmärksamhet efter Geins gripande under 1950-talet, är Adeline Watkins – en roll som axlas av Suzanna Son.

För ja, vem var Watkins och vilken relation hade hon egentligen till den notoriske mördaren?

Suzanna Son spelar Adeline Watkins i "Monster: The Ed Gein story". Foto: Evan Agostini/AP/TT

Adeline Watkins om Ed Gein: "Snäll och fin"

Det var år 1957 som Ed Gein greps och som han sedermera erkände att han mördat två kvinnor och plundrat flera gravar på kvarlevor, vilka han senare inredde sitt hem med. Fallet – med de många makabra fynd som också gjordes i Geins hus i Plainfield, Wisconsin – blev snabbt både omskrivet och omtalat. Nyfikenheten kring den då drygt 50-årige mannen var omfattande.

Annons

Vem klev då in i bilden? Jo, Adeline Watkins. I en artikel, publicerad i Wisconsin State Journal den 21 november 1957, med rubriken "Plainfield-kvinna var nära att gifta sig med Gein" återger man den intervju Watkins gjort med The Minneapolis Tribune. I denna beskriver hon mördaren som en "snäll och fin" man, med vilken hon påstod sig ha haft en 20 år lång romans med.

– Jag älskade honom och gör det fortfarande, ska hon ha sagt efter gripandet, samtidigt som hon återgav hur de, under årens gång, gick på bio vid flera tillfällen, diskuterade böcker – och mord.

– Eddie berättade om felen mördaren hade gjort. Misstagen som denne hade begått. Jag tyckte att det var intressant.

Adeline Watkins. Foto: Stella Pictures

I samma intervju uppgav Watkins att Gein, när de varit på en dejt år 1955, friat till henne.

– Jag gav honom nobben, men inte för att det var något fel på honom. Det var något fel på mig. Jag antar att jag var rädd att jag inte skulle kunna leva upp till hans förväntningar.

Adeline Watkins vändning – hävdade att citat om Ed Gein varit falska

Men det dröjde inte länge, bara drygt två veckor, innan Adeline Watkins tog till orda igen och då dementerade att hon skulle ha gjort flera av de uttalanden som publicerats i The Minneapolis Tribune och sedermera Wisconsin State Journal.

Annons

Enligt Biography, som tagit del av en artikel publicerad i Stevens Point Journal den 3 december 1957, hävdade Atkins då att historien om hennes romans med Ed Gein "var överdriven" och innehöll "falska uttalanden". Hon uppgav också att hon visserligen känt Gein i 20 år, men att de inte haft någon regelbunden kontakt förrän efter år 1954 och att han endast uppvaktat henne under en sjumånadersperiod. Gein ska då ha besökt Watkins hem, som hon delade med sin mamma, och de ska även ha gått på teater "ett fåtal gånger".

Ed Gein efter gripandet år 1957. Foto: Stella Pictures

Gein, som dog i sviterna av cancer år 1984, uttalade sig aldrig om relationen till Watkins och hur förhållandet – om det fanns något sådant – kommer att porträtteras i "Monster: The Ed Gein story" återstår helt enkelt att se.