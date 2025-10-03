Ed Gein, ibland kallad "slaktaren från Plainfield", växte upp i Wisconsin. Nyheter24 reder ut det vi vet om hans barndom, föräldrar och syskon.

Ed Gein, vars fullständiga namn var Edward Theodore Gein, är en av USA:s mest omskrivna mördare. Hans brott har legat till grund för flera böcker, filmer och tv-serier – däribland "Monster: The Ed Gein Story" – genom åren och inte sällan har han blivit kallad "slaktaren från Plainfield".

Det var i Plainfield, Wisconsin, som Gein växte upp. Nyheter24 reder ut det vi vet om mördarens barndom och familj, bestående av mamma, pappa och en äldre bror.

När föddes Ed Gein?

Ed Gein föddes den 27 augusti 1906 i staden La Crosse i den amerikanska delstaten Wisconsin, enligt Britannica.

Ed Geins föräldrar: Mamma Augusta Gein och pappa George Gein

Ed Geins föräldrar hette Augusta Gein och George Gein. Mamman, som innan äktenskapet gick under efternamnet Lehrke, föddes i La Crosse år 1878 som ett av åtta barn till de tyska migranterna Amalia and Frederick Lehrke, enligt The New Zealand Herald. De kom till USA under mitten av 1800-talet och var djupt religiösa – något Augusta också anammade och förde vidare till sina barn.

I december år 1900 gifte sig Augusta med George Gein, född 1873, vars mamma också var tysk migrant. Han var, enligt The New Zealand Herald, alkoholist och hade svårt att behålla ett jobb under en längre tid. I perioder jobbade han som hantverkare, säljare och garvare.

Ed Geins syskon: Storebror Henry Gein

Året var 1902 när Augusta och George Gein fick sitt första barn: sonen Henry Gein. Han var därmed fyra år äldre än Ed Gein.

Ed Geins familj sålde slaktervivaror och flyttade till gård

Under en tid bedrev familjen Gein en mindre handelsfirma som sålde slakterivaror. År 1913 flyttade de, enligt Världens Historia, till en gård i Camp Douglas i Wisconsin. Ett år senare flyttade de till Plainfield och då mer specifikt gård med 80 hektar mark.

Ed Gein, till höger, år 1957. Foto: AP/TT

Så var Ed Geins mamma Augusta Gein och pappa George Gein

Augusta Gein var dominant och inte sällan verbalt kränkande, enligt bland andra Britannica. Hon talade ofta illa om kvinnor och benämnde dem som omoraliska, samtidigt som hon förhindrade sönerna från att skaffa vänner och inte tillät dem att lämna gården förutom när de skulle till skolan, enligt All That's Interesting. Klasskamrater beskrev det som att Ed Gein hade det svårt socialt och att hans amblyopi – ibland kallat "lazy eye" – och talsvårigheter gjorde honom till ett lätt offer bland skolans mobbare. Att gråta på grund av mobbningen togs inte väl emot hemma. Pappa George Gein ska vid sådana tillfällen ha misshandlat sonen, som då ska ha tytt sig än mer till mamman.

För trots Augusta Geins hårda uppfostran idoliserade Ed Gein mamman, som enligt Time Magazine ska ha favoriserat den yngsta sonen. Henry Gein, som ska ha känt viss oro kring den yngre broderns idolisering, ska ha varit mer konfrontativ gentemot mamman, uppger Britannica.

Pappan dog 1940 – Ed Gein började jobba som barnvakt

George Gein dog år 1940. För att försörja familjen tog både Henry och Ed Gein flera ströjobb som hantverkare. Den yngste sonen arbetade också som barnvakt i perioder – ett jobb han tyckte om eftersom han trivdes bättre bland barn än vuxna, enligt Medium. I efterhand har det talats om att Ed Gein, på grund av bristande social stimulans under uppväxten, kan ha haft lättare att relatera till barn och deras intellekt, snarare än vuxna.

Ed Geins mamma drabbades av stroke – dog 1945

Fem år efter George Geins död, år 1945, gick Augusta Gein bort. Hon hade då drabbats av stroke vid två tillfällen, enligt Time Magazine.

Ed Geins bror Henry Gein hittades död vid gården i Plainfield