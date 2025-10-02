Ed Gein är en av världens mest ökända mördare och gravplundrare. I hans hus, beläget utanför Plainfield i Wisconsin, gjorde polisen flera makabra fynd.

Mördaren Ed Gein och hans brott har använts som inspiration för en rad numera klassiska skräck- och thrillerfilmer, däribland "Psycho", "The texas chain saw massacre" och "The silence of the lambs", enligt brittiska The Sun. Under hösten 2025 skildras dessutom Geins bestialiska brott i Netflix-serien "Monster: The Ed Gein Story", med Charlie Hunnam i huvudrollen.

– En gång när vi pratade om hur inflytelserik han och hans brott varit – du kan hitta spår av dem i populärkultur och skräckfilmer – det var då vi insåg att vi hade en tv-serie. Det är häpnadsväckande hur tongivande en märklig man på en gård i Wisconsin har kunnat vara, har regissören Ian Brennan sagt till Netflix Tudum.

"Monster: The Ed Gein Story" har skapats av Ryan Murphy. Foto: Stella Pictures

Polisens fynd i Ed Geins hus: Bälte av bröstvårtor och huddräkt

Ed Gein, som växte upp och i hela sitt liv bodde utanför Plainfield i den amerikanska delstaten Wisconsin, greps 1957. Detta efter att butiksägaren Bernice Worden försvunnit. Hennes son, som var verksam som polis i området, anade att Gein kunde vara inblandad i försvinnandet. Väl i hans bostad gjorde polisen en hel rad makabra fynd.

Förutom att Worden hittades död, halshuggen och hängandes i ett tak, fann polisen kroppsdelar på flera håll i hemmet. Enligt The Sun hittade man bland annat burkar fyllda med organ, kranier vilka använts som skålar och ett bälte gjort av mänskliga bröstvårtor. Även en lampskärm gjord av människohud och stolar klädda i människohud hittades, såväl som något som såg ut att vara en dräkt gjord av mänsklig hud, uppger The New Zealand Herald.

Ed Gein, till vänster, var i 50-årsåldern när han greps. Foto: AP/TT

I förhör erkände senare Ed Gein att han mördat Bernice Worden, men också en kvinna vid namn Mary Hogan drygt tre år tidigare. Det är de enda morden Gein erkände, men därutöver medgav han att han plundrat totalt nio gravar på kvarlevor, enligt Prescott Evening Courier.

Ed Geins rättegång och dom – skickades till mentalsjukhus

I januari 1958 bedömde läkare att Gein var "legally insane" – alltså att han led av en så pass allvarlig psykisk störning att han inte kunde genomgå en rättegång. Han blev då inlagd på vad man då kallade för ett mentalsjukhus och det var först tio år senare, år 1968, rättegången kunde inledas, uppger Expressen. Gein dömdes, enligt Världens Historia, för mordet på Worden, men då han fortsatt bedömdes lida av en psykisk störning skickades han tillbaka till mentalsjukhuset. Av ekonomiska skäl prövades Gein aldrig för mordet på Hogan, enligt All That's Interesting.

Ed Gein drabbades av cancer – dog 1984

Efter sex år på sjukhuset, år 1974, ansökte Gein om att bli utskriven eftersom han menade att han då var fullt mentalt kompetent. Ansökan fick avslag och vid 72 års ålder flyttades han till Mendota Mental Institute i Wisconsin. Där utvecklade han, enligt The New Zealand Herald, demens och drabbades sedermera av lungcancer. År 1984 gick han bort i sviterna av sjukdomen.

Finns Ed Geins hus kvar i dag?

Fallet och de makabra fynden fick stor uppmärksamhet, både i lokalmedia och nationell media. Bara drygt nio veckor efter att Gein bedömts lida av en psykisk störning, i januari år 1958, skulle Plainfield-gården där mördaren och gravplundraren bott auktioneras ut. Detsamma gällde hans ägodelar. Men dagen innan auktionen brann huset ner till grunden, rapporterar The New Zealand Herald. Teorier om att branden var anlagd har florerat, men kunde aldrig bevisas.