"Koka björn" har äntligen landat på Disney+ och det är en stjärnspäckad rollista som streamingtjänstens första nordiska originalserie utgörs av. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om produktionen.

Den kanske bästa tiden på året för film- och tv-seriesläpp är här och det med besked. Under de senaste veckorna har de linjära kanalerna bjudit på både nya produktioner och säsongsstarter av gamla godingar. Från TV4 har vi exempelvis sett nya upplagor av "Bonde söker fru" och "Hela Sverige bakar" ta plats i tablån. Detta medan SVT rullat ut en ny säsong av "Gift vid första ögonkastet – i vinterskrud" och det nya skräckdramat "Färjan".

Även på streamingtjänsterna har det hänt grejer på sistone. Under en och samma vecka släppte Netflix den hajpade "Monster: The Ed Gein story" och den svenska produktionen "Skiftet" om kvinnliga poliser under 1950-talets Stockholm. Disney+ vill inte vara sämre och släppte, den 15 oktober, sin första nordiska originalserie. Den heter "Koka björn" och är baserad på Mikael Niemis roman med samma namn från 2017. Hittills har recensionerna varit övervägande positiva.

Mikael Niemis bok "Koka björn" ligger till grund för serien med samma namn. Foto: Stella Pictures

"Det har gått tre hela år sedan Disney+ annonserade sin första nordiska originalserie. Men jag kan intyga att 'Koka björn', som bygger på Mikael Niemis bok från 2017, var värd att vänta på. Det är en säregen, mustig skröna och en hybrid av norrländsk vilda västern och historisk deckare. Som utspelar sig i vidunderligt vacker natur och dyker ner i en fantasieggande, liksom förhöjd värld, full av mystik, tro och konflikter, superi, våld och lust, smuts, svält, fattigdom, elände, våld och ond, bråd död. Med ett taggat gäng rutinerade skådespelare i teatralisk högform och en allmänt drastisk hållning", skriver Aftonbladets Karolina Fjellborg.

"Mikael Niemis 'Koka björn' har förvandlats till en underhållande paltvästern där Gustaf Skarsgårds predikant Lars Levi Laestadius antar rollen som en tornedalsk Sherlock Holmes. En påkostad filmatisering med bländande foto och en roande maskerad", skriver DN:s Fredrik Sahlin.

Bägge två ger serien, som regisserats av Trygve Allister Diesen, fyra av fem i betyg.

Trygve Allister Diesen har regisserat "Koka björn". Foto: Claudio Bresciani/TT

"Koka björn" handling – finns det en trailer?

En ung kvinna hittas död utanför ett svensk samhälle under mitten av 1800-talet. Det dröjer inte länge innan paniken griper tag i invånarna på den lilla orten i Tornedalen, som misstänker att en björn bragt kvinnan om livet. Predikanten Lars Levi Laestadius, spelad av tidigare nämnda Gustaf Skarsgård, anar dock att det är någonting som inte stämmer – en känsla som förstärks när ännu en flicka hittas död.

Hur många avsnitt består tv-serien "Koka björn" av?

"Koka björn" kommer att bestå av sex avsnitt som alla är omkring 45 minuter långa. Alla avsnitt släpptes samtidigt den 15 oktober. Ingen väntetid för den som vill sträckkolla på serien med andra ord!

"Koka björn" rollista – vilka skådespelare är med?

Rollistan i "Koka björn" är ingenting man skojar bort. Några av Sveriges allra största och mest hyllade skådespelare medverkar i tv-serien. För Aftonbladet har Gustaf Skarsgård berättat om de väl tilltagna sminkningarna och maskerna som tv-serien bjuder på.

– Jag tycker det är uppfriskande i den svenska kontexten att man vågar ta i lite. Det är lätt att vi håller tillbaka lite. Om man gillar det, så kan man ju älska det. Om man väljer att skratta åt det, så kan man ju verkligen göra det. Så det finns ju fallhöjder i det där, så klart.

Gustaf Skarsgård. Foto: Claudio Bresciani/TT

Utöver Skarsgård består den huvudsakliga rollistan, enligt IMDb, av följande skådespelare:

Ane Dahl Torp – Brita Kajsa

– Brita Kajsa Pernilla August – patronskan Sjödahl

– patronskan Sjödahl Magnus Krepper – Brahe

– Brahe Jonas Karlsson – Lindmark

– Lindmark Tyra Wingren – Maria

– Maria Jaakko Ohtonen – Roope

– Roope Tobias Zilliacus – Matti Aho

– Matti Aho Sigrid Johnson – Lisa

– Lisa Emil Karlsen – Jussi

– Jussi Marley Ullberg Hartzberg – Lotta

– Lotta Anton Sehlstedt – Michelsson

– Michelsson Dick Idman – Mäkitalo

– Mäkitalo Gusten Wickberg – Lorens

– Lorens Simon J. Berger – Beronius

– Beronius Sophia Heikkilä – Alinda

– Alinda Leevi Pellas – Olli

– Olli Charlotte Lindmark – Gerda

Pernilla August i "Koka björn". Foto: Sami Kuokkanen/Disney

Blir det en säsong 2 av "Koka björn" på Disney+?

Har du redan hunnit beta av hela "Koka björn"? Då kanske du är nyfiken på om det kan bli en uppföljande säsong. Någon sådan är ännu inte bekräftad, men Gustaf Skarsgård har sagt sig vara "öppen" för det.

– Om efterfrågan skulle vara tillräcklig så finns det många outforskade spår i slutet av serien som man skulle kunna ta avstamp i, säger han till Aftonbladet.