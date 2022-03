Det okända kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina hamnade under ryska truppers kontroll redan under krigets första dagar. Nu kommer rapporter från personalen på insidan som arbetar oavbrutet under ryskt vapenhot. Under måndagen skickades en grupp anställda hem – men resterande är kvar.

Risk för ryska misstag vid kärnkraftverk – bara att "trycka på knappen" Sedan krigets första dagar har tekniker och annan personal på kärnkraftverket i Tjernobyl i norra Ukraina varit instängda. De arbetar under konstant hot från de ryska trupperna, rapporterar bland annat Expressen. Amerikanska Wall Street Journal har pratat med arbetare som är fångade inuti kärnkraftverket. Det har blivit ett fängelse – som blir allt farligare, skriver Wall Street Journal. Arbetarna på kärnkraftverket i Tjernobyl jobbar oavbrutet Från den första dagen av den kriget blev de drygt 200 arbetarna på Tjernobyl blev fast på jobbet i 500 timmar och jobbar nu dygnet runt för att håll kärnkraftverket säkert. Den primära arbetsuppgiften är att övervaka temperaturnivåer inuti kärnkraftverkets sarkofag, som innehåller radioaktivt avfall. Sover på stolar och äter gröt Rapporterna som Wall Street Journal tagit del av inifrån Tjernobyl berättar hur personalen sover så gott de kan på stolar och högar med kläder bredvid pipande maskiner. Det enda de äter är gröt och konserverad mat som tillagas av en 70-årig kock. Kocken uppges ha svimmat av utmattning vid ett tillfälle. Familjerna till arbetarna har vädjat om att upprätta humanitära korridorer för att kunna evakuera arbetarna inne i kärnkraftverket i Tjernobyl och ersätta dem med annan personal. Något som den ukrainska regeringen ställer sig bakom, men Ryssland går inte med på det. Satellitbilder över kärnkraftverket under Rysslands invasion. Foto: TT Familjen: "Kände inte igen hans röst" De ukrainska arbetarna tillåts samtal med sina familjer på max en minut, och under stark övervakning. – Jag kände inte igen hans röst. Jag förstod att någon stod bakom honom, det var väldigt korta svar, säger frun till en av arbetarna inne på kärnkraftverket som Wall Street Journal pratat med. Morgonen börjar för arbetarna med att spela den ukrainska nationalsången på hög volym ur gamla högtalare. Utmattningen har övergått till ilska och frustration, och den upproriska stämningen blir alltmer påtaglig, enligt Wall Street Journal. Enligt rapporterna bråkar personalen med de ryska trupperna över kriget och blir alltmer trotsiga gentemot sina fångvaktare. De uppges lida av extrem trötthet, illamående, fruktansvärd huvudvärk och yrsel. Osannolikt med en kärnkraftsolycka Enligt Internationella atomenergiorganet (IAEA) och kärnkraftanalytiker är det fortfarande osannolikt att det kan leda till läckor och en kärnkraftskatastrof. Men läget beskrivs som ett gisslandrama där personal tvingas arbeta dygnet runt under vapenhot av ryska styrkor. Trots att Tjernobyl inte längre producerar el behövs fortfarande personalen för att hålla kylvatten i omlopp. – Om pumparna slutar fungera kan det leda till att vattnet i bassängen börjar koka, vilket leder till att det bildas radioaktiv ånga. Det kan i sin tur smälta bränslepatronerna, vilket skapar en allvarlig olycka, säger en tjänsteman från ukrainska kärnkraftsföreningen i ett meddelande, enligt Wall Street Journal. Kärnkraftanalytiker i väst menar dock att en sådan olycka är osannolik, men att den största risken är ifall strömavbrottet som Tjernobyl drabbades av har gjort att ventilationssystemet inte fungerar som det ska. Det skulle kunna innebära att arbetarna utsätts för farliga nivåer av radioaktiv strålning. Äntligen skiftledighet för arbetarna på Tjernobyl Under måndagen, efter flera veckors krig, har ungefär hälften av de anställda vid kärnkraftverket fått komma hem. Men vad som händer med resterande personal återstår att se, skriver Expressen.