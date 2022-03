Fartyget ”Scheherazade” är 140 meter långt, har fyra våningar, två helikopterplattor, pool och bio, enligt sajten sajten Superyachtfan. Prislappen uppskattas vara drygt motsvarande 6,5 miljarder svenska kronor, och den ligger just nu i italienska Marina di Carrara.

Yachten Scheherazade – ryktas tillhöra Putin

Det enorma fartyget ryktas tillhöra den ryske presidenten Vladimir Putin. Utredare för Aleksej Navalnyjs anti-korruptionsorganisation FBK har publicerat uppgifter om att besättningen kopplas till den ryske presidenten.

Enligt granskningen ska ett dussin av de ryska besättningsmedlemmarna på Scheherazade antingen ha arbetat för eller haft en koppling till Rysslands federala skyddstjänst.

Ryska besättningen på "Putins yacht" ska ha bytts ut

Nu rapporterar The New York Times att de ryska besättningsmedlemmar på lustjakten plötsligt ska ha lämnat sina jobb och den toskanska kuststaden, där båten är under utredning, för ett par veckor sedan. Detta enligt uppgifter från Italiens största fackliga centralorganisation.

Foto: Stella Pictures

"Efter kriget bröt ut var ryssarna tvungna att återvända till Ryssland"

Besättningsmedlemmarna hade varit fast i den lilla hamnen Marina di Carrara sedan hösten 2020, samtidigt som ingen ägare har kunnat identifieras.

– Jag har fått höra att det till en början var en mestadels rysk besättning men efter kriget bröt ut var ryssarna tvungna att återvända till Ryssland, antingen för att dölja sin identitet eller ta värvning, sa Paolo Gozzani, en tjänsteman vid det italienska facket CGIL, enligt New York Times.

– En brittisk besättning anlände sedan, uppger Gozzani.

Arbetare på varvet och regelbundna besökare till dess privata lounge uppger att ryssarna rutinmässigt övervakade arbetet på yachten och tog drinkar i baren eller spelade biljard där på kvällarna, rapporterar New York Times.