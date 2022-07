Hanna jobbar som porrskådis: "Killar är helt rubbade i huvudet"

I podcasten "Lyssna tjejer" bjuder programledaren Roba Kadhem in den 23-åriga Hanna, som sedan 2018 jobbat som porrskådis.

Hanna är uppvuxen i Malmö.

Innan hon hittade sitt kall jobbade hon för en amerikansk sida vid namn "Suicide girls", något hon menar låter värre än vad det är.

– Det låter jättehemskt. Men det är basically en pin up sida, där man laddar upp photo shoots, typ 40 bilder. Sedan kan man börja påklätt och så slutar det med att du är naken. Det var så jag kom in i det.

Hanna älskar sitt jobb som porrskådis

Hon inleder dock med att hon älskar sitt jobb, och förklarar att det inte var förrän pandemin satte greppet om omvärlden som hon gick in i industrin till hundra procent.

På Instagram fick hon nämligen kontakt med en cosplay-stjärna, som i sin tur introducerade Hanna för den kritiserade appen OnlyFans. Där producerar hon bilder och videoklipp, och förklarar i podcasten att hon inte har särskilt många gränser, det finns nämligen ingenting hon inte skulle ställa upp på.

– Jag gör double penetration, anal, foursome, trekanter, cream pies. Allt möjligt. Så länge det är lagligt. Jag "kink shamear" inte. Varför är det pinsamt? Det är vad du gillar, go for it!

Den stora frågan är ju varför hon jobbar med det hon gör. Hanna förklarar att det har att göra med att hon är "översexuell".

Och hennes behov av sex lönar sig beroende på hur aktiv hon är. I podcasten berättar hon att hon tjänar ungefär 20 000 kronor i månaden.

Hanna förklarar att yrkesvalet har att göra med att hon är "översexuell". Bildkälla: Unsplash

Hanna jobbar som porrskådis – har pojkvän

Hanna befinner sig i en stabil relation sedan sju år tillbaka. Hon träffade sin kärlek som tonåring, innan hon började med porr.

– När de från "Suicide girls" hörde av sig till mig så frågade jag honom vad han skulle tycka om jag började med porr. Han bara 'vadå då?', så jag förklarade för honom och han gick in direkt och läste på hemsidan. Han kollade upp företaget och allt och när han såg att allt stämde så sa han 'ja okej, gör det. Jag bestämmer inte över din kropp, vill du göra det så gör du det'.

Som tur är är svartsjuka ingenting som existerar mellan Hanna och hennes kille. De lever nämligen i ett öppet förhållande då de under pandemin kände sig fast i relationen.

Turligt nog har hon också ett stort stöd från både vänner och familj.

– Mina vänner lever för det, vilket nog har att göra med att jag är plus size. I branschen så finns det inte så mycket plus size. Min familj sa bara att 'du gör det du vill, så länge du är nöjd'. De bryr sig inte heller. Det enda är att min mamma är lite för orolig ibland. Men jag får göra vad jag vill, så länge jag är säker.

Säker har hon dock inte alltid varit.

Blev våldtagen och misshandlat under ett möte

Hanna berättar att hon strax efter att hon och hennes partner valde att ha en öppen relation, bestämde sig för att bjuda hem en kille till hennes lägenhet.

– Men där blev det att han totalt misshandlade sönder mig, våldtog mig, snodde alla mina saker och gick. Hade det inte varit för min granne och att det var lyhört i lägenheten så skulle han säkerligen ha mördat mig. Därför har jag den regeln nu, att jag vill vara hundra procent säker på dig innan jag träffar dig.

Hanna fick träffa en psykolog efter övergreppet och tog en längre semester. Hon fick dessutom mycket stöd från sina följare, vänner, familj och polis.

"Jag vill vara hundra procent säker på dig innan jag träffar dig". Bildkälla: Unsplash

Det är gränsen mellan prostitution och Hannas jobb

Frågan om var gränsen mellan prostitution och det Hanna sysslar med dyker upp under intervjun. Hon förklarar att hon snarare ser det med att möta upp män som en slags "KK-relation", där hon med vissa spelar in filmer.



Bland de män hon träffar, varierar deras yrken. De kan jobba med allt från polis, till elektriker, i kassan på Ica eller inom armén.

– Jag jobbar inte på samma sätt som de kvinnor som är med i porrindustrin, som kanske inte vill jobba. Så där är det ju egentligen en gräns, förklarar Hanna och menar att hon ur ett feministiskt perspektiv kallar sig för sin "egna chef", eftersom hon själv väljer när, hur, var och med vem hon jobbar med.

"Porrstjärnor är skådisar"

I intervjun diskuterar synpunkterna på porrindustrin, som delar världen i två läger. De som är för industrin, och de som är emot. Det är nämligen extremt vanligt att framför allt kvinnor utnyttjas, och att många unga killar blir porrskadade.

– Killar är helt jävla rubbade i huvudet, de är så porrskadade så det visslar om det. Sedan är det ju också det här med att vi glorifierar att man ska slåss i sängen. Man ska också tänka på att porrstjärnor är skådisar. En scen som är på fem minuter tar kanske två timmar att spela in. Så som det ser ut på porr är basically edit. Edit, edit, edit, förklarar Hanna.

Det finns också en hel del fördomar om kvinnliga porrstjärnors kroppar och utseenden, något Hanna anser sig vara lite av en pionjär för.

– Jag har haft killar som kommenterat min kropp. 'Varför ser du ut så, du är ju porrskådis?'. Det är ju därför jag gör detta. Jag går in och bryter normen om att man ska ha stora tuttar och stora rövar. Jag är helt neutral, vilket jag tror gör att killar gillar att se på mig. För jag är helt olika gentemot hur alla andra ser ut, säger hon i podcasten.