KD anmäler energiminstern – efter uttalandet om elpriser: "Det sista vi behöver"

Moderatledaren Ulf Kristersson skrev under dagen ett Instagram-inlägg där han anklagade Socialdemokraterna för att "ha monterat ner fullt fungerande kärnkraft och försatt försatt Sverige i en akut elkris".

Han skrev även följande:

"Låt mig vara tydlig: det behövs inga fler mazarinmöten med MP, V och S vars enda syfte ytterligare är att förhala frågan. Sverige behöver mycket mer el, och det är bråttom.".

Ebba Busch: "Dags för ny regering"

Nu väljer således Kristdemokraterna att anmäla energiminister Khashayar Farmanbar (S) till Konstitutionsutskottet. Bakgrunden till anmälan kommer ifrån ett uttalande han gjort i SVT:s "Aktuellt", om att elpriset i Frankrike är fyra gånger högre än i Sverige.

Även Ebba Busch kommenterade anmälan, "De såg det inte komma och la ned fungerande kärnkraft. Det är dags för en ny regering!", skriver KD-ledaren Busch på Twitter.





Foto: BuschEbba/Twitter

Khashayar Farmanbar pressekreterare skriver till Svenska Dagbladet att han refererade till priset som elbolagen köpte in för, sett till juli månad. I ett mejlsvar skriver de till tidningen att priset på handelsplatsen Nordpool i juli månad, till och med den 28 juli, var 115,60 euro/MWh i södra Sverige jämfört med 400,37 euro/MWh i Frankrike.

KD och energiministern syftar alltså på helt olika siffror. Partiet hänvisar till Eurostats siffror över hushållens elkostnader inklusive skatt för första kvartalet 2022.

Energifrågan är just nu en av de mest infekterade i svensk politik. Under sommaren har regeringen bjudit in oppositionspartierna, däribland KD, för att tillsammans skapa långsiktiga förutsättningar på energiområdet. Khashayar Farmanbar sa då att ”allt ligger på bordet”, även kärnkraften.

Men oppositionen har inte gått med på några samtal, skriver SvD.