Vid femtiden på morgonen onsdagen den 7 september körde en stor hjullastare in i Kista galleria. Hjullastaren ska ha haft som mål att ta sig in i ett växlingskontor, men istället kört in i hamburgerrestaurangen Max.



Polisen fick larm om händelsen efter att ha fått samtal om en hög smäll i området, men när den första patrullen kom till platsen var det inga gärningsmän kvar.



"Sökandet efter gärningsmän har hittills varit resultatlöst", skriver polisen på sin hemsida på onsdagsmorgonen.

Området är nu avspärrat för en teknisk undersökning.



Galleriaägaren om incidenten: "Svårt förutse"

För ungefär tre veckor sedan, tisdagen den 16 augusti, genomfördes en liknande kupp. Då körde två bilar in genom samma restaurang och in i gallerian mot ett växlingskontor. Den gången fick gärningsmännen inte med sig något gods eller värdesaker.

– Det är fruktansvärt att det sker igen på så kort tid efter första incidenten. Vi har precis påbörjat arbetet kring att stärka skalskyddet vid gallerian för att det ska vara svårare att sådana här incidenter upprepas, säger Niko Paleovrachas, affärsområdeschef på Citycon, som äger gallerian till Nyheter24.

Han berättar att ett ytterligare arbete ska påbörjas för att de drabbade hyresgästerna ska kunna komma i gång med sina verksamheter så fort som möjligt.

– Dessvärre är det svårt att förutse när sådana här incidenter kan ske. Vi kommer fortsätta att arbeta med att prioritera säkerheten.