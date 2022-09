Se upp för farliga kycklingtrenden på Tiktok: "Kan orsaka dödsfall"

Videoappen Tiktok har tagit hela världen med storm, men bland alla hushållsknep, danser och kändisskvaller dyker det då och då upp farliga trender – och inte sällan blir de virala.

Den senaste veckan har just det hänt på amerikanska Tiktok, och nu tvingas landets livsmedel- och läkemedelsmyndighet gå ut med en varning.

"De här videoutmaningarna, som ofta riktar sig mot yngre, kan skada människor – och till och med orsaka dödsfall", skriver myndigheten FDA i sin varning.



Varnar för "sleepy chicken"-trenden på Tiktok

Den nya trenden går under namnet "sleepy chicken-challenge", och går ut på att tillaga rå kyckling dränkt i det receptfria läkemedlet Nyquil. Det används för att bota förkylningssymtom, och har även en lugnande effekt.

"Jag blev sjuk igår så jag tänkt laga lite Nyquil-kyckling. Jag har gjort det här tidigare och jag använder omkring, du vet, fyra tredjedelars flaska. Om det här är din första gång kan det räcka med en femtedel", säger berättarrösten i originalvideon.

"Se till att hela tiden vända på kycklingen. Du vill inte ge en sida mer uppmärksamhet än den andra", fortsätter han.

Själva tillagningen kan också vara farlig

Om den ursprungliga trendskaparen hade för avsikt att äta den Nyquil-tillagade kycklingen, eller om det hela var ett otydligt skämt förblir okänt. Men nu är man rädd att det är just det som återskapare ska göra.

Det kan nämligen vara väldigt farligt, eftersom läkemedlet koncentreras och blir starkare när det fått reducera.

Själva tillagningsprocessen kan också vara farlig, då ångorna från läkemedlet kan vara skadligt för lungorna att andas in. Just ångorna kommenteras även i Tiktok-klippet – berättarrösten påstår att man kan bli riktigt trött av att andas in dem.

Källa: La Times