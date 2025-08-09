Allt fler svenskar drömmer om bastuflottar, husbåtar och livet på vattnet. Men nya regler visar att även rörliga båtar kan stoppas – det här är varför.

Sommaren lockar många med vackra och spegelblanka sjöar, kluckande vågor och ibland, en flytande bastu.

Men för den som planerar ett flytande fritidshus eller en bastuflotte vid strandkanten väntar ett tråkiga nyheter.

Nya regler stoppar husbåtar och bastuflottar

Under det senaste året har rättspraxis förändrats kraftigt. Mark- och miljööverdomstolen har slagit fast att både husbåtar och bastuflottar i många fall räknas som byggnader – även om de har motor och flyttas regelbundet.

Det innebär att de omfattas av strandskyddsregler och bygglovsplikt, precis som de stod på land.

– Domstolen är mycket konsekvent. Bastuflottar och husbåtar bedöms som byggnader, även om de har motor och flyttas regelbundet, säger miljörättsexperten Giedre Jirvell till Skippo.

Ett uppmärksammat fall visade att en husbåt som kördes över 100 gånger om året, ändå klassades som en byggnad. Anledningen? Domstolen bedömde inte hur många gånger båten flyttades, utan på hur den faktiskt användes.

Nästan omöjligt att få tillstånd

Varken turism, lokal ekonomi eller tekniska lösningar väger tungt i domstolen. Istället handlar allt om ett enda kriterium: Kan konstruktionen lika gärna stå på land?

– I 800 rättsfall har jag sett samma mönster. Försök att bygga på vatten slutar nästan alltid med avslag – eller rättsprocess. Vill man bygga nära vattnet bör man satsa på landbaserade lösningar och ta reda på vad som faktiskt är tillåtet, påpekar Gierde Jirvell.



De nya strandskyddsreglerna som trädde i kraft i juli 2025 har väckt hopp om lättnaden, men enligt experter är myndigheterna fortsatt mycket restriktiva. Särskilt känsligt är allt som påverkar vattenmiljön – som förankringar eller skuggning från större konstruktioner, enligt Skippo.

Det bör du känna till

För den som planerar att skaffa sig ett flytande projekt bör agera med stor försiktighet – och realistiska förväntningar.

Även temporära konstruktioner kan kräva både bygglov och anmälan till länsstyrelsen som vattenverksamhet.