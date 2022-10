Fia misshandlades och dödshotades av sin sambo: "Det svartnade"

I början av sommaren träffade Fia sin nya kärlek. De flyttade ihop i juni, i Uddevalla, men inom kort märkte hon att den nya mannen i sitt liv inte var den han utgav sig för att vara.

Allt började med att Fia i flera månader haft kontakt med en man på sociala medier. I nästan ett helt år ville han träffa henne, och till slut gick hon med på det.

– Han sa rätt saker och lovade att bevisa med handlingar vilken bra kille han är. Men jag märkte väldigt tidigt att han var kontrollerande. Han kollade igenom min telefon och tyckte inte om att andra killar gillade mina bilder på sociala medier. Sedan kom våldet, han kastade saker på mig och kallade mig för nedsättande ord, säger Fia till Nyheter24.

Det Fia inte visste var att mannen som hon träffat tidigare var dömd för kvinnofridskränkning mot en annan kvinna och att han var villkorligt frigiven efter ett fängelsestraff.



"Tror du att du kommer levande härifrån?"

Redan efter att de bott tillsammans i cirka två veckor misshandlade mannen Fia. Han slängde en glödande cigarett på henne och kastade Fias väska på golvet så allt hennes smink flög iväg. Mannen tog sedan tag i Fia som han slängde över axeln.

– Allt gick så fort. Det svartnade för mina ögon. Han kastade mig mot toalettstolen och försökte därefter knocka mig. Senare under kvällen försökte han tända eld på mitt hår. Han sa även "tror du att du kommer levande härifrån?".

Där och då bestämde sig Fia för att hon skulle lämna mannen. Hon satte en plan i verket med en kompis, en kod om något skulle gå helt fel. Om sambon skulle misshandla henne skulle hon enligt koden ringa vännen för att sedan lägga på efter en signal. Då skulle vännen ringa polisen.

I flera omgångar försökte Fia bli av med mannen, men han började dyka upp oinbjudet på hennes jobb.



Mannen försökte sticka en spruta i henne

Kort efter misshandeln mötte Fia mannen ute på stan som letat upp henne för att tala ut. Då hade han med sig en kniv och hotade henne. Hon beskriver att mannen hade en kolsvart och iskall blick.

Fia letade ständigt efter flyktvägar på stan eftersom hon befarade att hon skulle bli misshandlad om de skulle gå hem till henne. Det gick så långt att hon började tänka på att krocka sin bil som stod parkerad på en parkering i närområdet med flit för att räddningstjänsten skulle komma till hennes räddning.

– Jag försökte spela ett spel tillbaka. Manipulera tillbaka, för min egen säkerhet så att vi kunde fortsätta vara ute på stan. Men när vi kom tillbaka till bilen tog han fram en spruta och jag blev livrädd. Han hade tidigare hotat med att han skulle sticka en spruta med anabola steroider i mig medan jag sov.

Paniken innanför bröstet växte och Fia berättar att hon gjorde sin "kod" till sin vän, via mobilen. I all hast lyckades hon också att lämna bilen för att kasta sig in i en annan närliggande bil och bad föraren att köra henne till polisen.

Vännen ringde polisen i enlighet med det som vännerna tidigare kommit överens om, och föraren körde Fia i säkerhet till polisen. Efter några timmar grep polisen den hotfulla mannen och han häktades.



Mannen förnekade allt: "Fin kärlekssaga"

Mannen häktades för bland annat misshandel och olaga hot. Det var som först då som Fia för första gången kunde landa i det som hänt henne.

– Det kändes helt overkligt och allt låter helt sjukt. Min enda fördel är att det var en kort relation, att han visade sitt rätta jag tidigt i relationen, vilket gav mig chansen att lämna tidigt.

Första tiden efter händelserna berättar Fia att hon konstant hade mardrömmar och känt sig rädd.

En månad efter häktningen var det rättegång och Fia fick på nytt se mannen. När hon vittnade ombad hon att mannen skulle lämna salen, och när hon vittnat klart lämnade hon salen. Istället fick hennes syster sitta med, som senare berättade för Fia vad som sagts under rättegången.

– Det var för jobbigt att se honom igen. I förhöret förnekade han allt, men menar att han kanske var lite kontrollerande. Han sa att det vi haft var "en fin kärlekssaga".



Fia om straffet: "Ett hån"

Fia berättar att hon trodde att mannen skulle få upp till ett års fängelse, men när domen kom i början av augusti visade det sig att mannen fick fyra månader. Domen känns helt obegriplig enligt Fia.

– Straffet är ingenting, ett hån med tanke på vad han tidigare är dömd för. Han har sagt att han kommer att hitta mig var jag än är, trots att han har kontaktförbud. Det är orättvist att han kommer ut till friheten medan jag eventuellt måste ha skyddad identitet.

Samma dag Nyheter24 når Fia har domen höjts från 4 månader till 6 månader med sänkt skadestånd.

"Vanligt att kvinnor inte vågar bryta sig loss"

Fia tycker att det är viktigt att prata om det hon blivit utsatt för, då hon vet att det finns kvinnor i liknande relationer.

– Det är viktigt att man pratar med sina vänner och familj. Det är bra att ha en kod om något händer, viktigt också att man dokumenterar.

– Det är oroande att straffen är så låga för den här typen av brott. Jag vill att folk ska förstå att det inte är lätt att lämna en man som utsätter en för sådant här. Det är vanligt att kvinnor av giltiga skäl inte vågar bryta sig loss.



Hit kan du vända dig om du är våldsutsatt

Vid akuta lägen ring 112.

Alla kvinnors hus



Kvinnofridslinjen på telefon 020-50 50 50.

ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige