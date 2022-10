Under tre år har kvinnan arbetat in fem tjänster i fyra kommuner. Enligt en granskning av Expressen har det framkommit att kvinnan under de senaste tre åren angett falska uppgifter för att få sina anställningar. Kvinnan har iscensatt en påhittad historik om tidigare anställningar och utbildningar till det att hon fått jobb under falsk identitet.

Den nu 29-åriga kvinnan åtalas bland annat för utnyttjande av falsk urkund och för ofredande efter att hon spottat en av fackets representater i ansiktet. Detta efter att hon sent omsider avslöjades i samband med att en visstidsanställning i Karlstad kommun gick ut, då motsatte sig kvinnan beslutet och hävdade att hon i själva verket hade en fast anställning.

Kommunen tvingades sedan ingå en förlikning med kvinnan, där skattebetalarna fick stå för kommunens advokatkostnader och 50 000 kronor i ersättning till kvinnan.

"Sätter konkurrensen ur spel"

I augusti 2021 ska kvinnan ha skickat in ett falskt slutbetyg i samband med att hon ansökte till sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet. Då avslöjades kvinnan ytterligare en gång.

– Det är allvarligt för det sätter konkurrensen ur spel, både på arbetsmarknaden och på studiemarknaden om jag får uttrycka mig så, säger kammaråklagare Marcus Nyman som nu åtalar kvinnan för brukande av falsk urkund till tidningen.

Kvinnan ska sedan ha fått en fast tjänst som undersköterska i Nora kommun. Då avslöjade man kvinnan efter att hon lämnat in ett falskt slutbetyg från en undersköterskeutbildning hon ej studerat. Hon ertappades också med ett förfalskat intyg om att hon var allergisk mot katter och hundar. Arbetskamraterna hade dessutom reagerat på hennes attityd.



"Vi kanske är lättlurade"

Förundersökningen för fallet i Nora kommun valde polisen att lägga ned. Enligt polisen fanns det inte "något väsentligt allmänt eller enskilt intresse" för att driva utredningen vidare.

Kommunen fick till slut betala pengar till kvinnan efter att hon gått till domstol för att kräva tillbaka sin tjänst, då kunde den falska undersköterskan lämna kommunen 54 000 kronor rikare.



– Vi kanske är lättlurade. Samtidigt kan du inte misstro alla människor heller. Vilket samhälle får vi då? säger HR-chefen Katarina Eriksson till tidningen.