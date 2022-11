En kvinna i 40-års åldern med skönhetssalong i Södertälje misstänks ha använt sig av en falsk sjuksköterskeexamen, rapporterar SVT Södertälje.

Falsk examen

Socialstyrelsen hade fått handlingar som innefattade ämnesförteckningar och diplom från ett turkiskt lärosäte. När det anades oråd kontaktade Socialstyrelsen först UHR, Universitets- och högskolerådet, som granskar utländska betyg, som även de tyckte att det fanns ”oklarheter i dokumenten”.

När Socialstyrelsen sedan tog kontakt med den angivna skolan i Turkiet bekräftades misstankarna, och det visade sig att examensbeviset var falskt.

”Our university does not have nursing department. The attached diploma is fake. We will start legal procedures” svarade det turkiska lärosätets rektor i ett mejl till myndigheten.

Kvinnan förnekat brott

Under onsdagen hölls en rättegång kring fallet i Södertjäles tingsrätt.

Enligt SVT Södertälje förnekar kvinnan brott och ska i förhör uppgett att hon tror att någon annan använt hennes namn i ärendet.

40-åringen är nu misstänkt för brukande av falsk urkund.