Detta har hänt dag för dag efter julens våldsvåg i Stockholm

När det nya året ringde in avslutades 2022 med totalt 63 dödsskjutningar. De senaste dagarna har totalt fem explosioner och två skottlossningar ägt rum. Flera av händelserna kopplas till konflikter mellan olika kriminella nätverk i Stockholmsområdet.



Enligt polisen pågår just nu flera konflikter i de södra delarna av huvudstaden och man utreder nu om det finns ett samband mellan den senaste tidens våldsutveckling, skriver Aftonbladet.



Dödsskjutning på juldagen 25 december

På juldagen skjuts en man i 30-årsåldern till döds i Rinkeby i västa Stocholm. Den dödade mannen ska enligt uppgifter till tidningen ha tillhört ett kriminellt nätverk och var dömd för flera grova brott.

Mannen ska enligt uppgifter till tidningen vara skäligen misstänkt för att ha lurat en känd rapartist till platsen där han sköts ihjäl. Vid husrannsakan hos den mördade mannen ska polisen ha hittat hundratusentals kronor och gulvaror för miljonbelopp.



Explosion i trappuppgång 27 december

I Enskededalen i södra Stockholm inträffade en explosion i en trappuppgång. Ingen person kom till skada och polisen misstänker att sprängningen har koppling till dödsskjutningen i Rinkeby den 25 december. Måltavlan tros vara en boende på adressen som enligt uppgifter till tidningen befinner sig utomlands.

Port på Dalgränd i Enskededalen skadades efter explosion i ett trapphus i södra Stockholm. Foto: Ali Lorestani/TT

Skottlossning 28 december

Polisen får in larm om skottlossning mot en lägenhetsdörr i ett flerbostadshus i Gubbängen i södra Stockholm. Ingen person grips men strax efter händelsen sker en ny skjutning mot en annan lägenhetsdörr på samma gata i området.

Då grips en 15-årig pojke som anhålls och häktas senare misstänkt för mordförsök. Även en 14-åring grips men försätts sedan på fri fot. Totalt avlossades 25 skott mot flerfamiljshuset. Utöver felskjutningen kopplas händelsen även till en explosion i en portuppgång i Farsta i södra Stockholm som inträffade bara några minuter efter händelsen.

Explosion och dödsskjutning på nyårsafton

Under natten mot nyårsafton sker en explosion i en portuppgång i Rågsved i södra Stockholm. Ingen person kom till skada. Polisen misstänker att händelsen har kopplingar till tidigare mord och skjutningar under juldagarna.



– Vi får nästan förutsätta att det har kopplingar till det som hänt under veckan. Vi håller på och kartlägger alla som bor i porten för att se hur det här ska placeras in i den räcka av händelser som skett under veckan, säger Ola Österling till Aftonbladet.



På kvällen inträffar en skjutning i utanför McDonald's i Vällingby i Stockholm i nordvästra Stockholm. Två personer skadas i skjutningen och en man i 20-årsåldern skjuts ihjäl.

Skottlossning Vällingby. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detonation 2 januari

Natten till måndag inträffar en explosion i en port i Grimsta i västra Stockholm. Enligt uppgifter till tidningen misstänker polisen att händelsen är en hämndaktion för den skjutning som ägde rum i Vällingby under nyårsafton.

Fyra personer har gripits misstänkta för olika brott i samband med sprängningen. En timme efter explosionen i Grimsta sker ytterligare en ny detonation i en port i Bagarmossen i södra Stockholm.



– Vi har säkrat en del fynd och bevis från platsen och vi har hämtat in filmer från övervakningskameror och där pågår en analys, säger Ola Österling.