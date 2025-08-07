Skulle utmana elbilar – nu är det slut

Elbilar dominerar nu fullständigt den norska bilmarknaden. I juli var över 97 procent av alla nyregistrerade bilar eldrivna. Samtidigt kastar två av Europas största biltillverkare in handduken när det gäller ett alternativ som länge lyfts fram som elbilens största konkurrent.

Det rör sig om vätgas.

Vätgasen kan vara framtidens lösning

Vätgasbilar fungerar i grunden som elbilar men använder en bränslecell för att omvandla vätgas till elektricitet. De släpper bara ut vattenånga, kan tankas på några minuter och har lång räckvidd. Trots detta har tekniken aldrig slagit igenom.

Modeller som Toyota Mirai och Hyundai Nexo har knappt synts till på vägarna. Under samma period har elbilar blivit allt bättre, med längre räckvidd, fler modeller och lägre priser. I dag är det få som ser vätgas som ett realistiskt alternativ för personbilar.

Vi har tidigare kört en vätgasbil, närmare bestämt prototyp BMW iX5 Hydrogen från München till Stockholm.

Renault och Stellantis överger tekniken

Nu står det klart att både Renault och Stellantis avslutar sina satsningar på vätgasdrivna transportbilar. I stället lägger de alla resurser på eldrift och hybrider.

– Vätgasmarknaden är fortfarande ett nischsegment utan realistiska utsikter till lönsamhet på medellång sikt, säger Stellantis Europachef Jean-Philippe Imparato till Automotive News.

Stellantis är koncernen bakom märken som Peugeot, Opel, Fiat och Citroën. Att de nu släpper tekniken ses som ett tungt bakslag för vätgasen.

Toyota, Hyundai och BMW fortsätter utveckla

Trots att flera lämnar området finns fortfarande aktörer som tror på vätgas. Toyota och Hyundai har varit ledande inom tekniken i flera år, och nu meddelar även BMW att man planerar att lansera sin första vätgasbil år 2028. Detta ska ske i samarbete med Toyota.

– Vi tror inte på en teknisk lösning som passar alla. Behovet varierar mycket, även inom Europa, sade BMW:s vd Oliver Zipse i samband med företagets bolagsstämma.Toyota delar den uppfattningen. Företaget menar att framtidens energibehov kräver flera utsläppsfria alternativ för att kunna möta olika behov i samhället.

Produktionen är den stora utmaningen

Den främsta kritiken mot vätgas handlar om att produktionen ofta kräver mycket energi. För att tekniken ska bli hållbar krävs att vätgasen tillverkas på ett miljövänligt sätt, något flera företag just nu arbetar med.