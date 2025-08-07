Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Skulle utmana elbilar – nu är det slut

Publicerad: 7 aug. 2025, kl. 13:00
Många tror att vätgasbilar kommer att försvinna helt. Foto: Renault & Liselotte Sabroe/Scanpix Denmark/TT

Elbilar dominerar nu fullständigt den norska bilmarknaden. I juli var över 97 procent av alla nyregistrerade bilar eldrivna. Samtidigt kastar två av Europas största biltillverkare in handduken när det gäller ett alternativ som länge lyfts fram som elbilens största konkurrent.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rör sig om vätgas.

Vätgasen kan vara framtidens lösning

Vätgasbilar fungerar i grunden som elbilar men använder en bränslecell för att omvandla vätgas till elektricitet. De släpper bara ut vattenånga, kan tankas på några minuter och har lång räckvidd. Trots detta har tekniken aldrig slagit igenom.

Modeller som Toyota Mirai och Hyundai Nexo har knappt synts till på vägarna. Under samma period har elbilar blivit allt bättre, med längre räckvidd, fler modeller och lägre priser. I dag är det få som ser vätgas som ett realistiskt alternativ för personbilar.

Vi har tidigare kört en vätgasbil, närmare bestämt prototyp BMW iX5 Hydrogen från München till Stockholm.

Annons

MISSA INTE: Svensk fondförvaltare: "Tesla är världens största bubbla"

LÄS MER: Mercedes lanserar sin viktigaste kombi någonsin

Renault och Stellantis överger tekniken

Nu står det klart att både Renault och Stellantis avslutar sina satsningar på vätgasdrivna transportbilar. I stället lägger de alla resurser på eldrift och hybrider.

– Vätgasmarknaden är fortfarande ett nischsegment utan realistiska utsikter till lönsamhet på medellång sikt, säger Stellantis Europachef Jean-Philippe Imparato till Automotive News.

Annons

Stellantis är koncernen bakom märken som Peugeot, Opel, Fiat och Citroën. Att de nu släpper tekniken ses som ett tungt bakslag för vätgasen.

Toyota, Hyundai och BMW fortsätter utveckla

Trots att flera lämnar området finns fortfarande aktörer som tror på vätgas. Toyota och Hyundai har varit ledande inom tekniken i flera år, och nu meddelar även BMW att man planerar att lansera sin första vätgasbil år 2028. Detta ska ske i samarbete med Toyota.

– Vi tror inte på en teknisk lösning som passar alla. Behovet varierar mycket, även inom Europa, sade BMW:s vd Oliver Zipse i samband med företagets bolagsstämma.Toyota delar den uppfattningen. Företaget menar att framtidens energibehov kräver flera utsläppsfria alternativ för att kunna möta olika behov i samhället.

MISSA INTE: Elektrisk superbil för miljoner skrotas: Ingen ville ha den

LÄS MER: Så bra är nya Mazda 6e – elbilen som inte är vad du tror

Produktionen är den stora utmaningen

Den främsta kritiken mot vätgas handlar om att produktionen ofta kräver mycket energi. För att tekniken ska bli hållbar krävs att vätgasen tillverkas på ett miljövänligt sätt, något flera företag just nu arbetar med.

Framtiden får utvisa vilken roll vätgas spelar 

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:00
Nyheter
/ Motor

Skulle utmana elbilar – nu är det slut

Idag
10:00
Nyheter
/ Elbil

Kan komma tillbaka med nytt namn

Igår
19:30
Nyheter
/ Elbil

Tre saker elbilsägare ofta önskar att de visste i förväg

Igår
16:30
Nyheter
/ Motor

Diesel i bensinen: "Vi ber uppriktigt om ursäkt"

Igår
06:00
Nyheter
/ Motor

Dessa fordon blir inte tagna i fartkameror

Tisdag
21:00
Nyheter
/ Elbil

Ola Källenius barndomsminne formar nya Mercedes GLC

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons