Därför ska du hänga strumpor på dina vindrutetorkare

Det kan vara jobbigt att skrapa bort all is från bilrutan under vintern. Det tar ofta tid och ibland vill isen knappt släppa. Dessutom kan vindrutetorkarna frysa fast mot bilrutan vilket inte är det roligaste...

Som tur är finns det ett smart husmorstips som råder bot på problemet.

Strumpa på vindrutetorkare

Under de kyliga vinternätterna har vindrutetorkarna en förmåga att frysa fast mot bilrutan

Om man då inte lättar på dem försiktigt innan man kör iväg, kan detta innebära att torkarbladen lossnar. Om de är riktigt fastfrusna, kanske du inte ens får loss dem över huvud taget.

Men det finns alltså ett enkelt knep för att slippa isiga vindrutetorkare.

Det enda du behöver göra är att sätta en strumpa över torkarbladen innan du går och lägger dig på kvällen.

Enligt Lifehacker förhindrar detta att dina vindrutetorkare fryser till is mot bilrutan över natten. När du sedan ska ta bilen igen på morgonen, så plockar du bara av strumpan. Hur enkelt som helst!