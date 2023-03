Smarta iPhone hacket som är bra att ha koll på – sparar dig en massa tid

Inte sällan behöver man skriva in sin mejladress för att logga in på olika hemsidor, sociala medier eller när man kanske ska onlineshoppa. Det kan även lätt bli fel när man förhastat skriver in sin mejladress, med någon bokstav som byts ut till en annan.

Nu visar Lex Cove det briljanta tricket på hennes Tiktok hur man enkelt kan skriva in sin mejladress, utan att egentligen skriva in den.

Smidigt och sparar dig tid

Genom att knappa in "@@" så dyker plötsligt hela din mejladress upp.

Detta görs med ett enkelt textbytetrick på iPhone.

Det enda du behöver göra är att gå in på "Inställningar" och hitta "Allmänt".

Scrolla därefter ner till "Tangentbord" och klicka på "Textersättning".

Därefter klickar du på + tecknet uppe i högra hörnet.

Nu kan du ställa in din genväg i frasbiten och skriva in din mejladress.

Skriv in "@@" i fältet "Genväg".

Du kan egentligen använda vilka tangenter du än vill som genväg, men håll det till något som till exempel "@@" som du sannolikt inte kommer att behöva använda i något annat sammanhang.

Spara genvägen.

Nästa gång du behöver uppge din mejladress så behöver du enbart skriva in "@@" och din mejladress kommer att komma upp som ett förslag.

Smidigt, snabbt och du sparar en hel del tid.