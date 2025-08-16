Nyheter24
Nyheter /Motor

Bilarna riskerar att förbjudas – är din med på listan?

Publicerad: 16 aug. 2025, kl. 07:00
Volvo som kör och bilratt.
Har du någon av dem? Foto: Anders Wiklund/TT & Pontus Lundahl/TT

Allt fler kommuner tar till tuffare åtgärder för att förbättra luften. För bilägare kan det innebära en oväntad konsekvens – särskilt för vissa modeller.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Motor, Volvo

Miljökraven i svenska städer skärps. Det som tidigare kanske har varit fritt fram att köra kan snart mötas av rödljus – bokstavligen talat.

I takt med att fler kommuner inför miljözoner blir valet av bil en allt viktigare fråga för många. Äldre dieselbilar, som en gång hyllades för sin bränsleeffektivitet, pekas nu ut som stora miljöbovar. 

Och för vissa bilägare kan nästa servicebesök vara mindre aktuellt än nästa bilbyte. 

Dags att byta bil? 

Flera svenska städer har redan infört eller planerat att införa miljözoner, där endast bilar som uppfyller vissa utsläppskrav får köra. 

Främst handlar det om att fasa ut äldre dieselbilar som inte uppfyller Euro 6-kraven – en utsläppsstandard som gäller för fordon tillverkade från och med 2015, enligt Transportstyrelsen.

Om du kör en bil som ligger under dessa nivåer, är risken stor att du snart inte får köra i delar av innerstäderna. Vissa modeller är redan förbjudna i andra europeiska länder – och Sverige följer efter.

Bilar som kan få körförbud 

Följande bilmodeller pekas ut av experter som särskilt sårbara för framtida och pågående körförbud – på grund av höga utsläpp av kväveoxider, partiklar eller koldioxid, rapporterar Trend

Volkswagen Passat TDI (äldre än 2015)

De populära dieselversionerna av Passat har hamnat i blåsväder efter utsläppsskandalen och är redan förbjudna i delar av tyska och franska städer. 

BMW 5-serie Diesel (2000-2013)

Känd för komfort och prestanda släpper ut långt mer kväveoxider än vad som är tillåtet i moderna miljözoner. 

Audi A6 TDI (före Euro 6)

Audi A6-modeller med äldre dieselmotor är på gränsen till förbud i många länder – och samma restriktioner kan införas i Sverige, särskilt i klass 2-zoner.

Peugeot 307 HDi

Dyr för miljön men billig att köra. Denna modell överskrider ofta gränsvärdena för både partiklar och kväveoxider (NOx). Bilen är redan förbjuden i vissa delar av Paris.

Renault Espace Diesel (före 2015)

En praktisk familjebil – men en av de största miljösyndarna i sin klass. Tidigare versioner har dåliga utsläppsvärden och klarar inte moderna zonkrav.

Mercedes E-klass Diesel (2006-2014)

Trots premiumkänsla är de äldre dieselversionerna miljömässigt föråldrade. Flera städer i Tyskland har redan infört begränsningar – och svenska regler behöver inte vara långt efter.

Ford Mondeo TDCi (äldre modeller)

Tidigare favorit bland tjänstebilar – men nu är flera TDCi-versioner klassade som högrisk på grund av sina utsläpp. Det är troligt att de snart förbjuds i flera miljözoner. 

Volvo V70 D5 (före 2015)

Svenskarnas älskade kombi är inte undantagen. D5-motorn i äldre versioner har höga NOx-utsläpp och är redan på gränsen i flera stadskärnor.

Citroën C5 Diesel (2000-2013)

Denna modell är ofta billig i andrahandsvärde – men också på väg ut ur städerna. Gamla partikelfilter och motorer utan modern avgasrening gör den sårbar. 

Opel Zafira Diesel (före 2014)

Praktisk, men en fiende till miljön. Särskilt äldre dieselvarianter är under hård granskning, både i Europa och även i Sverige. 

Vad kan du göra?

  • Kontrollera din bils Euro-klass via Transportstyrelsen.
  • Planerar du att köpa en begagnad bil? Satsa på en modell som uppfyller Euro 6 eller högre.
  • Kör du i storstäder? Överväg en elbil eller laddhybrid, enligt Trend

Om din bil finns med på listan, kan det vara dags att se över dina alternativ. Nästa gång du rullar in i centrum, kan det säga stopp. 

