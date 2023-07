Miljöaktivister påkörda av lastbil: "Särskild plats i helvetet"

Klimataktivister har under årets gång blivit en stor snackis – inte minst på grund av deras sätt att protestera på. Många beger sig ut på gatorna där de blockerar trafiken. Andra dyker upp i tv-rutan för att sprida sitt budskap.



I Sverige har "Återställ våtmarker" gjort sig kända genom att bland annat springa in under Charlotte Kallas uppträdande under Let´s Dance-finalen. Något som gjorde många rosenrasande.

Återställ våtmarker är en del av nätverket A22 Network där flera andra aktivister från hela världen är med.

Stöttas av NASA-forskaren

Rörelserna är tätt sammanlänkade med varandra och stöttas av personer som NASA-forskaren Peter Kalmus, regissören till ”Don’t Look Up” Adam McKay, samt forskaren och aktivisten Noam Chomsky.

Den senaste veckan har klipp på demonstranter i London spridit sig på sociala medier där aktivister blir nedslagna av arga bilister som blivit stoppade i trafiken på grund av protesterna.

Lastbilschauffören hyllas på nätet

I Tyskland var det en bilist som tog det till en ny nivå förra veckan då han körde över klimataktivisterna från den tyska aktivistgruppen "Last Generation" med sin lastbil. Videon blev snabbt viral på bland annat Tiktok och Reddit där folk uttrycker att de står bakom bilistens handling.

"Det finns en speciell plats i helvetet för miljöaktivister", kommenterar en användare på Reddit där videon fått stor spridning.

Här kan du läsa Reddit-tråden

Mannen åtalas

Men även om vissa tycker att lastbilschauffören gjorde ett bra jobb, håller inte den tyska lagen med. Han åtalades för sina handlingar så fort händelsen blev offentlig. En domstol undersöker för närvarande förarens första straff och utreder nu hur länge mannens körkort ska dras in, skriver Sky News Australia.