Leif GW Persson ryter ifrån i Nyhetsmorgon: "Så får man inte göra"

Händelsen under lördagens Let's Dance-final har knappast gått någon obemärkt förbi. Mitt under Charlotte Kallas paso doble stormade två aktivister från organisationen "Återställ våtmarker", en man och en kvinna, in på dansgolvet.

Kvinnan kastade färgpulver på scenen medan mannen höll upp en banderoll, för att kort senare knockas av en videokamera och falla till golvet.

Efteråt hyllade juryn efter Kallas förmåga att hålla huvudet kallt.

– Jag säger bara vilket pannben du har. Jag är så sjukt imponerad, sa Ann Wilson.

"Så får man inte göra"

Under onsdagen gästade kriminologen Leif GW Persson TV4:s Nyhetsmorgon, där lördagens Let's Dance-händelse kom på tal. Och han hade ett och annat att säga om händelsen.

– De är ju två inne på scenen och sen finns det tydligen en tredje som har hjälpt till med logistiken och befinner sig inne i lokalen. Den ena av dem på scenen häller ut färg på golvet, så får man inte göra, säger GW Persson i Nyhetsmorgon och fortsätter:

– Det kallas för skadegörelse, den mildare formen av skadegörelse kallas för åverkan, så där har man inlett en förundersökning. Brottsrubriceringen mot de här tre är skadegörelse.

Leif GW Persson erkänner sedan att han inte kollade på finalen av Let's Dance, men att han höll lite extra på just Charlotte Kalla.

– Hon hade gärna fått vinna för henne gillar jag, hon jagar nämligen. Och det här var ju såna här miljömuppar som demonstrerade, och Charlotte är väl den enda deltagaren i Let’s Dance någonsin som haft kontakt med den typen av miljö som jägare och naturintresserad, säger han i Nyhetsmorgon med ett skratt.

